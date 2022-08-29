28.08.2022, FT 0 : 1
Англия29 августа 2022, 03:21 | Обновлено 29 августа 2022, 03:27
14
0
Астон Вилла – Вест Хэм – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
29 августа 2022, 03:21 | Обновлено 29 августа 2022, 03:27
14
0
В матче 4-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на выезде минимально выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:0.
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2022, 01:40 0
Киевляне не проигрывали на старте 17 лет подряд
Футбол | 29 августа 2022, 00:23 5
25-летний украинский хавбек 29 августа отправится из Бельгии в Украину.
Футбол | 28.08.2022, 07:54
Футбол | 28.08.2022, 18:54
Футбол | 28.08.2022, 09:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2022, 18:28 6
27.08.2022, 20:13 2
27.08.2022, 09:13 6
27.08.2022, 00:16 11
27.08.2022, 08:52 1
Бокс
27.08.2022, 14:50 1
28.08.2022, 12:37 36