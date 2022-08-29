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Чемпионат Англии
Астон Вилла
28.08.2022, FT 0 : 1
Вест Хэм
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Англия
29 августа 2022, 03:21 | Обновлено 29 августа 2022, 03:27
14
0

Астон Вилла – Вест Хэм – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

29 августа 2022, 03:21 | Обновлено 29 августа 2022, 03:27
14
0
Астон Вилла – Вест Хэм – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на выезде минимально выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:0.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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