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  4. Вест Хэм на выезде обыграл Астон Виллу, Вулверхэмптон упустил победу
Англия
28 августа 2022, 17:57 | Обновлено 28 августа 2022, 18:15
121
0

Вест Хэм на выезде обыграл Астон Виллу, Вулверхэмптон упустил победу

«Ньюкасл» сравнял счет на 90-й минуте

28 августа 2022, 17:57 | Обновлено 28 августа 2022, 18:15
121
0
Вест Хэм на выезде обыграл Астон Виллу, Вулверхэмптон упустил победу
ФК Вулверхэмптон

Состоялись два матча четвертого тура АПЛ.

«Вест Хэм» на выезде одолел «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» в домашних стенах не удержал победу над «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии. 4-й тур

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 0:1
Гол: Форнальс (74)

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1
Голы: Рубен Невеш (38) – Сен-Максимен (90)

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Источник Sport.ua
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