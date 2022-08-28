Вест Хэм на выезде обыграл Астон Виллу, Вулверхэмптон упустил победу

Состоялись два матча четвертого тура АПЛ.

«Вест Хэм» на выезде одолел «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» в домашних стенах не удержал победу над «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии. 4-й тур

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 0:1

Гол: Форнальс (74)

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1

Голы: Рубен Невеш (38) – Сен-Максимен (90)

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