Англия28 августа 2022, 17:57 | Обновлено 28 августа 2022, 18:15
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Вест Хэм на выезде обыграл Астон Виллу, Вулверхэмптон упустил победу
«Ньюкасл» сравнял счет на 90-й минуте
28 августа 2022, 17:57 | Обновлено 28 августа 2022, 18:15
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Состоялись два матча четвертого тура АПЛ.
«Вест Хэм» на выезде одолел «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» в домашних стенах не удержал победу над «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии. 4-й тур
«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 0:1
Гол: Форнальс (74)
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1
Голы: Рубен Невеш (38) – Сен-Максимен (90)
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