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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
28.08.2022, FT 1 : 1
Ньюкасл
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Англия
29 августа 2022, 02:20 | Обновлено 29 августа 2022, 02:51
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0

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

29 августа 2022, 02:20 | Обновлено 29 августа 2022, 02:51
6
0
Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Невеш (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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