28.08.2022, FT 1 : 1
Англия29 августа 2022, 02:20 | Обновлено 29 августа 2022, 02:51
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Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
29 августа 2022, 02:20 | Обновлено 29 августа 2022, 02:51
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В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Невеш (Вулверхэмптон).
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