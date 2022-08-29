Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно продолжать в том же духе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Эспаньолом» (3:1) в матче 3-го тура Ла Лиги.

«У «Реала» очень хороший состав, пять замен тоже сильно помогают. Когда игра раскрывается, у нас появляется преимущество, потому что мы имеем мощных и быстрых футболистов. В этом аспекте мы сильнее. Мы выиграли, потому что действовали с большей энергией, чем соперник.

Мы хорошо начали игру, быстро забили, но затем сбавили в интенсивности. Второй тайм складывался непросто, но мы увеличили темп, и это дало плоды.

Мы провели три гостевых матча и одержали три победы. Я очень доволен. У нас хорошая динамика, нужно продолжать в том же духе», - сказал Анчелотти.