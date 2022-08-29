В понедельник, 29 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Минаем».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 15:00.

«Александрия» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Минай», за которой следите здесь.