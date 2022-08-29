Украина. Премьер лига29 августа 2022, 02:51 | Обновлено 29 августа 2022, 02:52
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Минай
Поединок состоится в Киеве
29 августа 2022, 02:51 | Обновлено 29 августа 2022, 02:52
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В понедельник, 29 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Минаем».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 15:00.
«Александрия» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Минай», за которой следите здесь.
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