Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Минай
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 02:51 | Обновлено 29 августа 2022, 02:52
20
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Минай

Поединок состоится в Киеве

29 августа 2022, 02:51 | Обновлено 29 августа 2022, 02:52
20
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Минай
ФК Александрия

В понедельник, 29 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Минаем».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 15:00.

«Александрия» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Минай», за которой следите здесь.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сергей Сидорчук отметил еще один капитанский юбилей
Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Металлист 1925 потроллил Динамо за поражение. Ворскла получила бонус
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Александрия - Минай где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Футбол | 28 августа 2022, 12:37 36
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports

Данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Бокс | 28 августа 2022, 14:47 0
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри

Экс-чемпион мира уверен, что украинец лучше как боксер

Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Футбол | 28.08.2022, 20:21
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Футбол | 29.08.2022, 02:30
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ожидаю много матчей, где мы будем мучиться до первого гола»
Футбол | 28.08.2022, 20:02
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ожидаю много матчей, где мы будем мучиться до первого гола»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ожидаю много матчей, где мы будем мучиться до первого гола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 25
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
28.08.2022, 07:54 1
Футбол
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
27.08.2022, 17:49 1
Бокс
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 12
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
27.08.2022, 02:20 2
MMA
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
27.08.2022, 09:13 6
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности