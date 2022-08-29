Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги

Начиная с 2008 года, когда «Манчестер Сити» обзавелся богатыми собственниками из Объединенных Арабских Эмиратов, этот клуб в футбольной Европе принято считать грандом, который предпочитает подписывать готовых и звездных футболистов, способных с ходу помогать решать задачи исключительной сложности. Сейчас мало кто вспомнит, что практически сразу же после прихода в клуб эмиратские инвесторы заявляли о важности построения современной и качественной юношеской академии. В частности, приближенные к шейху Мансуру люди давали понять – развитие молодых футболистов будет иметь решающее значение для стратегии создания команды-победителя, а также стабильного будущего клуба.

Да, для сиюминутного восхождения на вершину потребовались серьезные инвестиции в состав, однако сейчас, когда «Сити» действительно стал гегемоном в английской Премьер-лиге, пришло время оценить качество работы клубной академии, которая все эти годы вовсе не стояла на месте.

Нет будущего – на продажу

В мае нынешнего года председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак заявил: «В возрастных группах от 8 до 23 лет в клубе находится более 200 игроков, и 85% из них – это местные мальчики. Когда вы оцениваете рекорды и успехи в каждой возрастной группе, то должны понимать, что для этого мы развиваем местную базу талантов. С другой стороны проблема остается в том, что у этих ребят нет четкого пути в первую команду. Скажем прямо – конкуренция и требования, царящие в коллективе Гвардиолы, для многих из этих молодых игроков просто недосягаемы».

Тем самым руководитель клуба косвенно признал, что в «Манчестер Сити» не видят ничего зазорного в том, чтобы продавать неподходящих для первой команды юных талантов в иные клубы. Например, в 2019 году «горожане» согласились отпустить валлийского правого вингера Рабби Матондо в «Шальке», который предложил за игрока 8 миллионов фунтов. А в нынешнее трансферное окно манчестерский клуб наторговал футболистами академии уже почти на 30 миллионов фунтов. Три ключевые сделки, которые принесли «Манчестер Сити» хорошую сумму на молодых игроках – это продажи 20-летнего вратаря Гэвина Базуну и 18-летнего опорника Ромео Лавии в «Саутгемптон», а также переход 18-летнего центрхава Дарко Гьяби в «Лидс».

Getty Images/Global Images Ukraine. Гэвин Базуну

Базуну в последние два сезона зарекомендовал себя с лучшей стороны, выступая на правах аренды за «Рочдейл» и «Портсмут», а Лавия являлся важным футболистом для «Манчестер Сити» U-18 и U-21. Многие британские аналитики сходились во мнении, что оба игрока способны через несколько лет навязать конкуренцию и пробиться в первую команду, но предложения, которые этим летом получил «Манчестер Сити» от «Саутгемптона», изменили все планы. За Базуну, чья оценочная стоимость составляет 4,5 миллиона фунтов, было уплачено практически втрое больше – 12,6 миллионов, а за Лавию «святые» отдали и вовсе вшестеро больше, чем оценочная стоимость – 11,07 миллионов против 1,8.

Нужно сказать, что «Саутгемптон» не бездумно выбрасывал деньги, ведь Базуну успел в минувшем году дебютировать за национальную сборную Ирландии, и к нынешнему моменту имеет за плечами уже 10 матчей в ее составе. Что касается Лавии, то он пока играет за молодежку Бельгии, но зато успел провести 2 поединка за первую команду «Манчестер Сити», достичь чего тому же Базуну так и не удалось.

На Дарко Гьяби «Манчестер Сити» также сделал хороший бизнес. Этого паренька «горожане» забрали к себе в академию в ноябре 2018 года из «Миллуолла», заплатив скромную компенсацию в 315 тысяч фунтов. Ныне «Лидс» за трансфер хавбека выплатил «Манчестер Сити» 5,22 миллионов фунтов, чем не только с лихвой отбил все затраты на приобретение и подготовку футболиста, но еще и позволил «горожанам» неплохо заработать.

Важно отмечать, что в «Манчестер Сити» прекрасно осознают – услуги некоторых молодых игроков первой команде могут быть не нужны сейчас, но в будущем необходимо иметь перспективу возвращения своих воспитанников, если те покажут выдающийся уровень прогресса в других командах. Например, в договоре с «Саутгемптоном» по Базуну «горожане» прописали опцию на обратный выкуп контракта голкипера за сумму, которую стороны предпочли не разглашать. По Лавии «Манчестер Сити» договорился со «святыми» на еще более интересную формулу: у «горожан» есть опция по обратному выкупу игрока на 40 миллионов фунтов, либо же манчестерцы получат 20% от суммы следующей продажи футболиста, если она произойдет в другой клуб. Кроме того, по имеющейся информации «Манчестер Сити» летом отпустил на правах свободного агента 19-летнего центрбека Си Джея Игана-Райли в «Бернли», но зарезервировал за собой права на 30% от следующего трансфера таланта, что может в будущем принести неплохую сумму.

В итоге на продаже своих молодых игроков «Манчестер Сити» нынешним летом аккумулировал 75% необходимых средств, инвестированных в немедленное усиление первой команды в виде 40-миллионного трансфера Калвина Филлипса, которое потребовалось после решения об уходе из клуба многолетнего лидера и капитана Фернандиньо.

Аренда как элемент развития

Важным элементом в управлении клубом и академией является система аренд молодых футболистов для их правильного развития, происходящего в результате получения регулярной игровой практики. У «Манчестер Сити» для этого выстроена целая «экосистема», объединенная под началом материнской структуры City Football Group, в которую входят клубы из ряда стран по всему миру.

Например, в минувшем году французский «Труа» выкупил у «Флуминенсе» одного из ключевых талантов академии этого клуба опорника Метиньо, на которого также претендовал «Шахтер». Прошлый сезон 19-летний талант провел во Франции, но так и не дебютировал за первую команду, а сейчас был отдан в бельгийский «Ломмел», где уже начал получать полноценную игровую практику. Оба этих клуба входят в City Football Group, что в перспективе открывает возможность для Метиньо и многих других талантов оказаться в «Манчестер Сити».

Что касается непосредственно своих «академиков», то «Манчестер Сити» широко пользуется арендной практикой. Хорошими примерами являются 20-летний центрбек Тейлор Харвуд-Беллис, который минувший сезон на правах займа провел в «Андерлехте» и «Сток Сити», а ныне был отдан набираться опыта в «Бернли», а также его ровесник Томми Дойл, играющий на позиции центрального полузащитника. Он в первой части минувшего сезона играл за «Гамбург», а затем был отдан в аренду в «Кардифф». В итоге, помимо приобретенного опыта выступлений в первой команде, оба этих игрока существенно прибавили в оценочной стоимости: Харвуд-Беллис «поднялся» с 2,7 до 6,3 миллионов фунтов, а Дойл, который ближайший год проведет в «Шеффилд Юнайтед», - с 900 тысяч до 2,25 миллионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Одним из тех, кому в академии «Манчестер Сити» прочат громкий успех и, вероятно, даже путь Фила Фодена в основу, является 19-летний атакующий хавбек Джеймс Макати. К своим годам он уже провел 46 матчей в резервном турнире АПЛ, в которых имеет просто выдающуюся статистику – 26 забитых мячей и 16 результативных передач! Поговаривают, что за пареньком лично присматривает Хосеп Гвардиола, который посоветовал руководству отдать Макати в аренду на сезон-2022/23, чтобы дать возможность парню проявить себя во взрослом футболе. В итоге Джеймс был арендован «Шеффилд Юнайтед», где уже на уровне Чемпионшипа попробует доказать, что разговоры о его невероятном потенциале небезосновательны.

А ведь еще в академии «Манчестер Сити» есть такие таланты как 19-летний бразилец Кайки, конкуренцию за которого «горожане» выиграли минувшим летом у «Шахтера», подписав таланта из «Флуминенсе» за 9 миллионов фунтов, или же его ровесник Лиам Делап, считающийся одной из главных бомбардирских надежд всей академии «Сити». Первый уже был отпущен на правах годичной аренды набираться опыта в португальский «Пасуш де Феррейру», где у него плюс ко всему еще и не будет языкового барьера, а вот второго было решено оставить в Англии…

О недюжинном таланте Делапа говорят цифры: в сезоне-2020/21 молодой форвард забил 24 мяча в 20 поединках резервного турнира АПЛ, а в минувшем – 8 голов в 10 матчах. Но затем Лиам столкнулся буквально с «эпидемией» травм, оправиться от которых сумел только к началу нынешнего лета. Теперь в «Манчестер Сити» рассчитывают, что Делап раскроет свой потенциал в «Сток Сити», куда он отдан в аренду до 31 мая 2023 года, после чего форвард должен будет вернуться и принести пользу либо основе «горожан», либо клубному бюджету, будучи выгодно проданным в другой клуб.

Случаются и неудачи

Что правда, не все так гладко даже в, казалось бы, безупречно выстроенной структуре «Манчестер Сити». Здесь также случаются промахи. И если хрестоматийные случаи с Джейдоном Санчо и Джейми Байно-Гиттенсом можно вынести за скобки, потому как «горожане» сумели оставить за собой процент от следующего трансфера игроков, и даже успели получить 10 миллионов фунтов за переезд первого на «Олд Траффорд», то с недавним отъездом 19-летнего нидерландского вингера Джейдена Брафа не все так гладко.

Брафа, который успел пройти школу «Аякса» и ПСВ, «Манчестер Сити» подписал летом 2018 года, но в феврале 2019-го юный вингер получил травму, из-за которой вылетел на 5 месяцев, а весной минувшего года серьезно повредил колено, оставшись без футбола на долгих 470 дней. В итоге, несмотря на то, что Джейдену ранее выдавались колоссальные авансы, в «Манчестер Сити» пришли к выводу об определенной проблемности этого игрока. Повлияли на это и требования Брафа по условиям нового контракта, которые в стане «горожан» посчитали неприемлемыми. Ситуацией, как и в случаях с Санчо и Байно-Гиттенсом, вновь воспользовалась дортмундская «Боруссия», фактически уведшая Брафа бесплатно свободным агентом. Однако, если в будущем Джейден сумеет «выстрелить» так же ярко, как и Джейдон, то за него «Манчестер Сити» получит лишь деньги по механизму солидарности ФИФА, и ничего более…

Еще более серьезным ударом по академии «Манчестер Сити» нынешним летом стал уход Джо Шилдса. Этот 35-летний специалист начинал карьеру в 2008 году в «Кристал Пэлас» в качестве скаута молодежных команд. Спустя два года его переманил «Фулхэм» на аналогичную должность, но еще через 12 месяцев Шилдс вернулся к «стекольщикам», став главным скаутом молодежных команд. С лета 2013 года Джо работал в «Манчестер Сити» - сперва скаутом молодежных команд, а с 2018-го – главным скаутом молодежных команд.

В июле Шилдса к себе позвал «Саутгемптон», где молодой специалист получил престижный пост главного скаута клуба. Для него это невероятный рывок вверх в карьере, а для «Манчестер Сити» - существенная пробоина в молодежном сегменте клуба. «Горожане» очень хотели сохранить Шилдса, который помог привлечь в их академию многих талантливых игроков – например, уже упоминавшихся выше Джейдона Санчо, Лиама Делапа, Ромео Лавию и Гэвина Базуну. Вместе с Шилдсом в «Саутгемптон» перебирается существенная база наработок специалиста, которая теперь может помочь «святым» перехватить ряд талантливой молодежи, не говоря уже о новых идеях…

В целом ситуация благоприятная

Подводя итоги, можно сказать, что в целом в молодежном секторе «Манчестер Сити» ситуация сейчас более чем благоприятная. Ни один клуб не доминировал в молодежных соревнованиях в последние сезоны так, как это удавалось «горожанам». За последние два сезона команды U-23 и U-18 завоевали чемпионские титулы в своих возрастных категориях. В предыдущей кампании к ним присоединились команды U-16 и U-17. Успех был также дополнен победой в молодежном Кубке Англии в 2020 году. Такая способность к подтверждению титула лучшей команды на молодежном уровне впечатляет, особенно если учитывать естественную сменяемость игроков и тренеров. Но самая важная отличительная особенность всех юных триумфаторов «Манчестер Сити» - это игра по модели первой команды, которую разработал и культивирует Хосеп Гвардиола.

И если об игроках мы поговорили, то вопрос сменяемости тренеров также стоит затронуть, хотя бы вскользь. Перед началом сезона-2020/21 «Манчестер Сити» U-18 возглавил испанец Карлос Висенс, а команду U-23 – итальянец Энцо Мареска. Через год с 18-летними начал работать Бен Уилкинсон, а с 23-летними – Брайан Барри-Мерфи. Оба остаются на своих должностях и поныне, а вот Висенс с лета минувшего года ушел в ассистенты Гвардиолы в первую команду, в то время как Мареска на несколько месяцев вернулся в Италию, чтобы поработать с «Пармой», откуда в ноябре был уволен. 5 июля 2022 года Энцо Мареска вернулся в систему «Манчестер Сити» в роли еще одного ассистента Хосепа Гвардиолы в первой команде. Это говорит о том, что академия «горожан» воспитывает не только молодых игроков, но и новых тренеров. Их работа в структуре «Сити» не остается незамеченной, как для самого клуба, так и для его конкурентов. О болезненном уходе Шилдса мы уже писали, а к нему стоит добавить едва не состоявшийся отъезд 51-летнего директора академии «Манчестер Сити» Джейсона Уилкокса. Интерес к нему несколько месяцев назад активно проявлял «Ньюкасл», но в итоге специалист все-таки решил остаться на должности, которую занимает без малого уже пять лет.

Очевидно, что после прихода в «Манчестер Сити» эмиратские инвесторы хотели видеть в клубе академию по проекту барселонской «Ла Масии», выпускающей множество сильных игроков, в том числе и для первой команды. Сложно сказать, сработал ли полностью изначальный план арабов, но прямо сейчас у «Манчестер Сити» действительно лучшая академия в Англии, имеющая четко выстроенную и великолепно работающую структуру. Нынешним летом «горожане» наконец-то начали получать и по-настоящему серьезные доходы от продажи своих юных талантов, и дальше ситуация должна для них только улучшаться, ведь в юношеских командах «горожан» полно вундеркиндов из Англии и практически всех уголков земного шара. А это значит, что скоро мы увидим тех, кто пойдет как по пути Джейдона Санчо, так и тех, кому посчастливиться стать новым Филом Фоденом.