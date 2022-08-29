Сергей Сидорчук отметил еще один капитанский юбилей

В минувший вторник Сергей Сидорчук провел 40-й матч в еврокубках в качестве капитана. А спустя всего пять дней отметил еще один капитанский юбилей, 70-й раз выведя «Динамо» на поле в чемпионатах Украины. Он стал пятым игроком киевлян, достигшим этого рубежа.

Впервые Сидорчук надел капитанскую повязку в УПЛ 10 сентября 2017 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией», закончившимся разгромом гостей со счетом 3:0. В матчах под «присмотром» Сергея бело-синие одержали 46 побед, 14 встреч завершили вничью, 10 проиграли, набрав в общей сложности 152 очка (72,4%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев «Динамо» в УПЛ

Игрок Сезоны Матчи 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 2001-2017 152 2. Олег ЛУЖНЫЙ 1993-1999 108 3. Александр ГОЛОВКО 1998-2002 80 4. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 2003-2007 74 5. Сергей СИДОРЧУК 2018-2023 70 6. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ 1995-1999 63 7. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2013-2018 44 8. Виктор ЦЫГАНКОВ 2018-2022 41 9. Олег ГУСЕВ 2011-2019 38 10. Артем МИЛЕВСКИЙ 2010-2011 32

* Сезоны обозначены годом их окончания.