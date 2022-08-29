Сергей Сидорчук отметил еще один капитанский юбилей
31-летний полузащитник киевлян провел 70-й матч в УПЛ в качестве капитана
В минувший вторник Сергей Сидорчук провел 40-й матч в еврокубках в качестве капитана. А спустя всего пять дней отметил еще один капитанский юбилей, 70-й раз выведя «Динамо» на поле в чемпионатах Украины. Он стал пятым игроком киевлян, достигшим этого рубежа.
Впервые Сидорчук надел капитанскую повязку в УПЛ 10 сентября 2017 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией», закончившимся разгромом гостей со счетом 3:0. В матчах под «присмотром» Сергея бело-синие одержали 46 побед, 14 встреч завершили вничью, 10 проиграли, набрав в общей сложности 152 очка (72,4%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 капитанов-гвардейцев «Динамо» в УПЛ
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
2001-2017
|
152
|
2.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1993-1999
|
108
|
3.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1998-2002
|
80
|
4.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
2003-2007
|
74
|
5.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2018-2023
|
70
|
6.
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
1995-1999
|
63
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2013-2018
|
44
|
8.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2018-2022
|
41
|
9.
|
Олег ГУСЕВ
|
2011-2019
|
38
|
10.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2010-2011
|
32
* Сезоны обозначены годом их окончания.
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