Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Сидорчук отметил еще один капитанский юбилей
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 01:59 | Обновлено 29 августа 2022, 02:11
63
0

Сергей Сидорчук отметил еще один капитанский юбилей

31-летний полузащитник киевлян провел 70-й матч в УПЛ в качестве капитана

29 августа 2022, 01:59 | Обновлено 29 августа 2022, 02:11
63
0
Сергей Сидорчук отметил еще один капитанский юбилей
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В минувший вторник Сергей Сидорчук провел 40-й матч в еврокубках в качестве капитана. А спустя всего пять дней отметил еще один капитанский юбилей, 70-й раз выведя «Динамо» на поле в чемпионатах Украины. Он стал пятым игроком киевлян, достигшим этого рубежа.

Впервые Сидорчук надел капитанскую повязку в УПЛ 10 сентября 2017 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией», закончившимся разгромом гостей со счетом 3:0. В матчах под «присмотром» Сергея бело-синие одержали 46 побед, 14 встреч завершили вничью, 10 проиграли, набрав в общей сложности 152 очка (72,4%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев «Динамо» в УПЛ

 

Игрок

Сезоны

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

2001-2017

152

2.

Олег ЛУЖНЫЙ

1993-1999

108

3.

Александр ГОЛОВКО

1998-2002

80

4.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

2003-2007

74

5.

Сергей СИДОРЧУК

2018-2023

70

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

1995-1999

63

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2013-2018

44

8.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2018-2022

41

9.

Олег ГУСЕВ

2011-2019

38

10.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2010-2011

32

* Сезоны обозначены годом их окончания.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Минай
Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 цифры и факты Динамо - Днепр-1 Сергей Сидорчук
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Футбол | 28 августа 2022, 07:54 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1

Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Теннис | 29 августа 2022, 00:35 3
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки

Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Футбол | 28.08.2022, 13:31
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Футбол | 28.08.2022, 18:54
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти
Футбол | 29.08.2022, 00:43
ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти
ПСЖ отыгрался в матче против Монако. Неймар реализовал пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
27.08.2022, 20:13 2
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
27.08.2022, 05:30 5
Теннис
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 12
Футбол
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
27.08.2022, 06:50 147
Футбол
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности