Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Киевляне не проигрывали на старте 17 лет подряд
«Динамо», потерпев разгромное поражение от «Днепра-1» (0:3), прервало две свои рекордные серии в первых играх сезона: победную - из 8 матчей и беспроигрышную - из 17 (+15=2). Последний раз киевляне теряли очки в дебюте в 2013 году - 1:1 дома с «Волынью». А единственное до сего времени поражение на старте бело-синие потерпели в 2004-м, уступив на своем поле «Шахтеру» со счетом 0:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные победные серии в первых матчах
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Годы
|
13
|
38-4
|
Шахтер
|
2009-2021
|
8
|
21-4
|
Динамо
|
2014-2021
|
7
|
16-2
|
Динамо
|
1992-1997
|
5*
|
9-2
|
Металлист
|
2012-2015, 2022
|
4
|
11-0
|
Шахтер
|
2003-2006
|
4
|
10-3
|
Днепр
|
2001-2004
Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах
|
Серия
|
|
Клуб
|
Годы
|
17
|
(+12=5)
|
Динамо
|
2005-2021
|
14*
|
(+14=0)
|
Шахтер
|
2009-2022
|
13
|
(+10=3)
|
Динамо
|
1992в-2003
|
12*
|
(+10=2)
|
Металлист
|
2005-2015, 2022
|
11*
|
(+7=4)
|
Днепр
|
2006-2016
|
9
|
(+7=2)
|
Шахтер
|
1999-2007
|
7
|
(+5=2)
|
Днепр
|
1992в-1997
|
6
|
(+4=2)
|
Мариуполь
|
1998-2003
|
6*
|
(+2=4)
|
Верес
|
1992о-1994, 2017, 2021-2022
* серия не закончена.
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