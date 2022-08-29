Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 01:20 | Обновлено 29 августа 2022, 01:41
148
0

Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо

Киевляне не проигрывали на старте 17 лет подряд

29 августа 2022, 01:20 | Обновлено 29 августа 2022, 01:41
148
0
Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
СК Днепр-1

«Динамо», потерпев разгромное поражение от «Днепра-1» (0:3), прервало две свои рекордные серии в первых играх сезона: победную - из 8 матчей и беспроигрышную - из 17 (+15=2). Последний раз киевляне теряли очки в дебюте в 2013 году - 1:1 дома с «Волынью». А единственное до сего времени поражение на старте бело-синие потерпели в 2004-м, уступив на своем поле «Шахтеру» со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные победные серии в первых матчах

Серия

Мячи

Клуб

Годы

13

38-4

Шахтер

2009-2021

8

21-4

Динамо

2014-2021

7

16-2

Динамо

1992-1997

5*

9-2

Металлист

2012-2015, 2022

4

11-0

Шахтер

2003-2006

4

10-3

Днепр

2001-2004

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах

Серия

Клуб

Годы

17

(+12=5)

Динамо

2005-2021

14*

(+14=0)

Шахтер

2009-2022

13

(+10=3)

Динамо

1992в-2003

12*

(+10=2)

Металлист

2005-2015, 2022

11*

(+7=4)

Днепр

2006-2016

9

(+7=2)

Шахтер

1999-2007

7

(+5=2)

Днепр

1992в-1997

6

(+4=2)

Мариуполь

1998-2003

6*

(+2=4)

Верес

1992о-1994, 2017, 2021-2022

* серия не закончена.

По теме:
Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром
Артем Громов провел 300-й матч в рядах украинских клубов
Шахтер побил рекорд Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник
Футбол | 28 августа 2022, 23:55 0
У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник
У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник

28 августа в чемпионате Италии были сыграны четыре матча 3-го тура

Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Футбол | 28 августа 2022, 12:37 36
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports

Данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Футбол | 28.08.2022, 18:54
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Футбол | 28.08.2022, 13:31
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»
Футбол | 28.08.2022, 19:48
Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»
Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
27.08.2022, 08:52 1
Бокс
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
27.08.2022, 02:20 2
MMA
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 50
Футбол
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 25
Футбол
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
27.08.2022, 06:50 147
Футбол
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
27.08.2022, 00:16 11
Футбол
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
27.08.2022, 05:30 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности