Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо

«Динамо», потерпев разгромное поражение от «Днепра-1» (0:3), прервало две свои рекордные серии в первых играх сезона: победную - из 8 матчей и беспроигрышную - из 17 (+15=2). Последний раз киевляне теряли очки в дебюте в 2013 году - 1:1 дома с «Волынью». А единственное до сего времени поражение на старте бело-синие потерпели в 2004-м, уступив на своем поле «Шахтеру» со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные победные серии в первых матчах

Серия Мячи Клуб Годы 13 38-4 Шахтер 2009-2021 8 21-4 Динамо 2014-2021 7 16-2 Динамо 1992-1997 5* 9-2 Металлист 2012-2015, 2022 4 11-0 Шахтер 2003-2006 4 10-3 Днепр 2001-2004

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах

Серия Клуб Годы 17 (+12=5) Динамо 2005-2021 14* (+14=0) Шахтер 2009-2022 13 (+10=3) Динамо 1992в-2003 12* (+10=2) Металлист 2005-2015, 2022 11* (+7=4) Днепр 2006-2016 9 (+7=2) Шахтер 1999-2007 7 (+5=2) Днепр 1992в-1997 6 (+4=2) Мариуполь 1998-2003 6* (+2=4) Верес 1992о-1994, 2017, 2021-2022

* серия не закончена.