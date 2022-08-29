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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 00:25 | Обновлено 29 августа 2022, 00:27
92
0

Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром

Киевляне потерпели 10-е крупное поражение от украинского клуба

29 августа 2022, 00:25 | Обновлено 29 августа 2022, 00:27
92
0
Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром
СК Днепр-1

В стартовом для себя матче УПЛ-2022/23 «Динамо» 10-й раз в истории проиграло с крупным счетом украинскому клубу. Семь разгромов нанес киевлянам «Шахтер», по одному - «Днепр-1», «Заря» и «Металлист». Пять раза динамовцы уступали соперникам с разницей в три и более мяча в чемпионатах Украины, три - в чемпионатах СССР и по одному - в Кубке и Суперкубке Украины. Шесть крупных поражений бело-синие потерпели в гостях, три дома и одно - на нейтральном поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные поражения «Динамо» от украинских клубов

 

Дата

Турнир

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1.

26.07.1950

ЧС

Евгений ФОКИН

Шахтер (г)

0:6

2.

22.08.1962

ЧС

Вячеслав СОЛОВЬЕВ

Шахтер (г)

0:3

3.

04.04.1972

ЧС

Александр СЕВИДОВ

Заря (г)

0:3

4.

23.09.2012

КУ

Юрий СЕМИН

Шахтер (г)

1:4

5.

15.09.2013

ЧУ

Олег БЛОХИН

Металлист (г)

0:3

6.

16.10.2015

ЧУ

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (д)

0:3

7.

01.05.2016

ЧУ

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (г)

0:3

8.

08.11.2020

ЧУ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (д)

0:3

9.

22.09.2021

СК

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (н)

0:3

10.

28.08.2022

ЧУ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр-1 (д)

0:3

ЧС - чемпионат СССР; ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.

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Источник Sport.ua
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