Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром
Киевляне потерпели 10-е крупное поражение от украинского клуба
В стартовом для себя матче УПЛ-2022/23 «Динамо» 10-й раз в истории проиграло с крупным счетом украинскому клубу. Семь разгромов нанес киевлянам «Шахтер», по одному - «Днепр-1», «Заря» и «Металлист». Пять раза динамовцы уступали соперникам с разницей в три и более мяча в чемпионатах Украины, три - в чемпионатах СССР и по одному - в Кубке и Суперкубке Украины. Шесть крупных поражений бело-синие потерпели в гостях, три дома и одно - на нейтральном поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные поражения «Динамо» от украинских клубов
|
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
26.07.1950
|
ЧС
|
Евгений ФОКИН
|
Шахтер (г)
|
0:6
|
2.
|
22.08.1962
|
ЧС
|
Вячеслав СОЛОВЬЕВ
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
3.
|
04.04.1972
|
ЧС
|
Александр СЕВИДОВ
|
Заря (г)
|
0:3
|
4.
|
23.09.2012
|
КУ
|
Юрий СЕМИН
|
Шахтер (г)
|
1:4
|
5.
|
15.09.2013
|
ЧУ
|
Олег БЛОХИН
|
Металлист (г)
|
0:3
|
6.
|
16.10.2015
|
ЧУ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
7.
|
01.05.2016
|
ЧУ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
8.
|
08.11.2020
|
ЧУ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
9.
|
22.09.2021
|
СК
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (н)
|
0:3
|
10.
|
28.08.2022
|
ЧУ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр-1 (д)
|
0:3
ЧС - чемпионат СССР; ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.
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