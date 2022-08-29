Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром

В стартовом для себя матче УПЛ-2022/23 «Динамо» 10-й раз в истории проиграло с крупным счетом украинскому клубу. Семь разгромов нанес киевлянам «Шахтер», по одному - «Днепр-1», «Заря» и «Металлист». Пять раза динамовцы уступали соперникам с разницей в три и более мяча в чемпионатах Украины, три - в чемпионатах СССР и по одному - в Кубке и Суперкубке Украины. Шесть крупных поражений бело-синие потерпели в гостях, три дома и одно - на нейтральном поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные поражения «Динамо» от украинских клубов

Дата Турнир Тренер «Динамо» Соперник Счет 1. 26.07.1950 ЧС Евгений ФОКИН Шахтер (г) 0:6 2. 22.08.1962 ЧС Вячеслав СОЛОВЬЕВ Шахтер (г) 0:3 3. 04.04.1972 ЧС Александр СЕВИДОВ Заря (г) 0:3 4. 23.09.2012 КУ Юрий СЕМИН Шахтер (г) 1:4 5. 15.09.2013 ЧУ Олег БЛОХИН Металлист (г) 0:3 6. 16.10.2015 ЧУ Сергей РЕБРОВ Шахтер (д) 0:3 7. 01.05.2016 ЧУ Сергей РЕБРОВ Шахтер (г) 0:3 8. 08.11.2020 ЧУ Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер (д) 0:3 9. 22.09.2021 СК Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер (н) 0:3 10. 28.08.2022 ЧУ Мирча ЛУЧЕСКУ Днепр-1 (д) 0:3

ЧС - чемпионат СССР; ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.