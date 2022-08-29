Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Громов провел 300-й матч в рядах украинских клубов
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 00:17 | Обновлено 29 августа 2022, 00:23
23
0

Артем Громов провел 300-й матч в рядах украинских клубов

32-летний форвард за 12 лет карьеры защищал цвета четырех отечественных команд

29 августа 2022, 00:17 | Обновлено 29 августа 2022, 00:23
23
0
Артем Громов провел 300-й матч в рядах украинских клубов
СК Днепр-1. Артем Громов уходит от подката Александра Сироты

Поединок с «Динамо» (3:0) стал 300-м для Артема Громова в рядах украинских клубов. 154 матча 32-летний нападающий провел за «Ворсклу», 131 - за «Зарю», 12 - за «Динамо» и 3 - за «Днепр-1». 245 встреч Артем отыграл в чемпионатах Украины, 32 - в еврокубках, 22 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Юбилей Громов отметил через 12 лет 237 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 3 апреля 2010 года в домашнем матче «Ворсклы», в которой начиналась его карьера, с «Ильичевцем» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

 

 

По теме:
Днепр-1 нанес Динамо юбилейный разгром
Шахтер побил рекорд Динамо
Металлист 1925 потроллил Динамо за поражение. Ворскла получила бонус
цифры и факты Артем Громов Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге
Футбол | 28 августа 2022, 22:32 1
Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге
Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге

За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Футбол | 28 августа 2022, 07:54 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1

Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги

Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»
Футбол | 28.08.2022, 19:48
Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»
Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Футбол | 28.08.2022, 12:37
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
Футбол | 28.08.2022, 13:50
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
27.08.2022, 00:16 11
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
28.08.2022, 14:15 4
Баскетбол
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 6
Бокс
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
28.08.2022, 18:54 126
Футбол
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
27.08.2022, 15:22 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности