Артем Громов провел 300-й матч в рядах украинских клубов
32-летний форвард за 12 лет карьеры защищал цвета четырех отечественных команд
Поединок с «Динамо» (3:0) стал 300-м для Артема Громова в рядах украинских клубов. 154 матча 32-летний нападающий провел за «Ворсклу», 131 - за «Зарю», 12 - за «Динамо» и 3 - за «Днепр-1». 245 встреч Артем отыграл в чемпионатах Украины, 32 - в еврокубках, 22 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.
Юбилей Громов отметил через 12 лет 237 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 3 апреля 2010 года в домашнем матче «Ворсклы», в которой начиналась его карьера, с «Ильичевцем» (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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