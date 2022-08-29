Шахтер побил рекорд Динамо
Сухая серия «горняков» во встречах с «Кривбассом» достигла 905 минут
«Шахтер», обыграв «Кривбасс» со счетом 1:0, продлил свою сухую серию во встречах с криворожцами до 905 минут. Тем самым оранжево-черные на 16 минут превзошли рекорд чемпионатов Украины 16-летней давности, установленный «Динамо» в баталиях с тем же «Кривбассом».
К слову, горняки продлили и еще ряд топовых серий в поединках с криворожцами: победную - до 12 матчей, беспроигрышную домашнюю - до 22-х, а безничейную - до 20.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии во встречах двух клубов в УПЛ
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
905’*
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
18.10.2008 - 28.08.2022
|
889’
|
Динамо
|
Кривбасс
|
17.03.2001 - 28.04.2006
|
872’
|
Шахтер
|
Заря
|
28.05.1993 - 22.04.2008
|
828’
|
Динамо
|
Ильичевец
|
16.04.2000 - 02.08.2004
|
809’
|
Шахтер
|
Ворскла
|
04.05.2003 - 07.04.2007
|
738’
|
Шахтер
|
Закарпатье
|
07.07.2001 - 25.10.2009
|
723’*
|
Динамо
|
Арсенал
|
26.09.2010 - 10.03.2019
|
720’*
|
Динамо
|
Харьков
|
16.10.2005 - 26.04.2009
|
692’
|
Динамо
|
Кривбасс
|
23.03.1996 - 12.07.1999
|
680’
|
Динамо
|
Прикарпатье
|
26.10.1996 - 29.04.2000
* серия не закончена.
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