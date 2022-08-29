Шахтер побил рекорд Динамо

«Шахтер», обыграв «Кривбасс» со счетом 1:0, продлил свою сухую серию во встречах с криворожцами до 905 минут. Тем самым оранжево-черные на 16 минут превзошли рекорд чемпионатов Украины 16-летней давности, установленный «Динамо» в баталиях с тем же «Кривбассом».

К слову, горняки продлили и еще ряд топовых серий в поединках с криворожцами: победную - до 12 матчей, беспроигрышную домашнюю - до 22-х, а безничейную - до 20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии во встречах двух клубов в УПЛ

Серия Клуб Соперник Период 905’* Шахтер Кривбасс 18.10.2008 - 28.08.2022 889’ Динамо Кривбасс 17.03.2001 - 28.04.2006 872’ Шахтер Заря 28.05.1993 - 22.04.2008 828’ Динамо Ильичевец 16.04.2000 - 02.08.2004 809’ Шахтер Ворскла 04.05.2003 - 07.04.2007 738’ Шахтер Закарпатье 07.07.2001 - 25.10.2009 723’* Динамо Арсенал 26.09.2010 - 10.03.2019 720’* Динамо Харьков 16.10.2005 - 26.04.2009 692’ Динамо Кривбасс 23.03.1996 - 12.07.1999 680’ Динамо Прикарпатье 26.10.1996 - 29.04.2000

* серия не закончена.