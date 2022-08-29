Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер побил рекорд Динамо
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 00:09 | Обновлено 29 августа 2022, 00:15
31
0

Шахтер побил рекорд Динамо

Сухая серия «горняков» во встречах с «Кривбассом» достигла 905 минут

29 августа 2022, 00:09 | Обновлено 29 августа 2022, 00:15
31
0
Шахтер побил рекорд Динамо
ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв «Кривбасс» со счетом 1:0, продлил свою сухую серию во встречах с криворожцами до 905 минут. Тем самым оранжево-черные на 16 минут превзошли рекорд чемпионатов Украины 16-летней давности, установленный «Динамо» в баталиях с тем же «Кривбассом».

К слову, горняки продлили и еще ряд топовых серий в поединках с криворожцами: победную - до 12 матчей, беспроигрышную домашнюю - до 22-х, а безничейную - до 20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии во встречах двух клубов в УПЛ

Серия

Клуб

Соперник

Период

905’*

Шахтер

Кривбасс

18.10.2008 - 28.08.2022

889’

Динамо

Кривбасс

17.03.2001 - 28.04.2006

872’

Шахтер

Заря

28.05.1993 - 22.04.2008

828’

Динамо

Ильичевец

16.04.2000 - 02.08.2004

809’

Шахтер

Ворскла

04.05.2003 - 07.04.2007

738’

Шахтер

Закарпатье

07.07.2001 - 25.10.2009

723’*

Динамо

Арсенал

26.09.2010 - 10.03.2019

720’*

Динамо

Харьков

16.10.2005 - 26.04.2009

692’

Динамо

Кривбасс

23.03.1996 - 12.07.1999

680’

Динамо

Прикарпатье

26.10.1996 - 29.04.2000

* серия не закончена.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ожидаю много матчей, где мы будем мучиться до первого гола»
Шахтер – Кривбасс – 1:0. Победа в большинстве. Видео гола и обзор матча
Подарок к празднику. Шахтер обыграл Кривбасс
цифры и факты Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге
Футбол | 28 августа 2022, 22:32 1
Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге
Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге

За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде

9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
Футбол | 28 августа 2022, 09:00 12
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба

Возможно, кого-то наши клубы даже в столь непростых условиях смогут зазвать обратно?

Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса
Футбол | 28.08.2022, 17:53
Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса
Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Футбол | 28.08.2022, 18:54
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Футбол | 28.08.2022, 09:23
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
27.08.2022, 21:48 1
Бокс
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
27.08.2022, 17:49 1
Бокс
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
27.08.2022, 00:16 11
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 48
Футбол
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
27.08.2022, 05:30 5
Теннис
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
28.08.2022, 14:15 4
Баскетбол
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
27.08.2022, 20:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности