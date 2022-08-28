Александр КУЧЕР: «Понимали, как будет играть Динамо»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал разгромную победу над «Динамо» (3:0) в матче второго тура УПЛ.

«Трудная игра была, скажем так. Очень серьезная команда нам противостояла – лидер украинского футбола, который будет играть в группе Лиги Европы. Мы готовились к этой игре. Конечно, нам было очень-очень тяжело, ведь у нас только два дня назад была игра на Кипре, и мы очень долго ехали сюда, около 12 часов.

Главное было восстановить ребят, чтобы они подошли в достойных кондициях к этому матчу. Что касается самой игры, то мы очень хорошо сыграли в середине поля, закрыли все зоны и не дали разбежаться сопернику, а сами воспользовались своими шансами – забили голы, которые нам были нужны. Мы понимали, как будет играть «Динамо» и стремились закрыть их сильные стороны, и нам это удалось», – сказал Кучер.