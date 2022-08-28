Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ

Киевское «Динамо» разгромно проиграло матч второго тура УПЛ против «Днепра-1» (0:3).

Отметим, что столичный клуб в пятый раз в истории чемпионатов Украины проиграл со счетом 0:3. Это самое большое поражение в истории киевского клуба.

Три из четырех предыдущих поражений были от «Шахтера» и одно от «Металлиста».

Отметим, что спортивным директором «Днепра-1» является Евгений Красников, бывший вице-президент «Металлиста». Команду тренирует экс-игрок «Шахтера» Александр Кучер.