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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 19:24 | Обновлено 28 августа 2022, 19:46
3600
1

Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ

Ранее это делали «Шахтер» и «Металлист»

28 августа 2022, 19:24 | Обновлено 28 августа 2022, 19:46
3600
1
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
СК Днепр-1

Киевское «Динамо» разгромно проиграло матч второго тура УПЛ против «Днепра-1» (0:3).

Отметим, что столичный клуб в пятый раз в истории чемпионатов Украины проиграл со счетом 0:3. Это самое большое поражение в истории киевского клуба. 

Три из четырех предыдущих поражений были от «Шахтера» и одно от «Металлиста». 

Отметим, что спортивным директором «Днепра-1» является Евгений Красников, бывший вице-президент «Металлиста». Команду тренирует экс-игрок «Шахтера» Александр Кучер.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 Евгений Красников Александр Кучер
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Источник Sport.ua
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Alexander Киев
Діди в селах вдячні Суркісу за таку гру та результат, просять ще   
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