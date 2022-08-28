Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Ранее это делали «Шахтер» и «Металлист»
Киевское «Динамо» разгромно проиграло матч второго тура УПЛ против «Днепра-1» (0:3).
Отметим, что столичный клуб в пятый раз в истории чемпионатов Украины проиграл со счетом 0:3. Это самое большое поражение в истории киевского клуба.
Три из четырех предыдущих поражений были от «Шахтера» и одно от «Металлиста».
Отметим, что спортивным директором «Днепра-1» является Евгений Красников, бывший вице-президент «Металлиста». Команду тренирует экс-игрок «Шахтера» Александр Кучер.
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