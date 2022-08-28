Топ-форвард для Моуриньо. Рома подписала экс-бомбардира Торино

28-летний центрфорвард сборной Италии Андреа Белотти подписал контракт с римской «Ромой».

Договор рассчитан на один сезон и предусматривает опцию пролонгации еще на два года, активация которой зависит от определенных критериев эффективности.

В «Рому» Белотти перешел на правах свободного агента, так как нынешним летом у форварда истек контракт с «Торино», где Андреа провел последние 7 лет и отличился 113 забитыми мячами за «быков».

Ранее сообщалось, что перехватить Белотти у «Ромы» попытается «Галатасарай». Турки предложили форварду очень выгодные условия сотрудничества, но в итоге Андреа предпочел пойти в «Рому», главным тренером которой является португалец Жозе Моуриньо.