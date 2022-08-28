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  4. Топ-форвард для Моуриньо. Рома подписала экс-бомбардира Торино
Италия
28 августа 2022, 18:22 |
1564
1

Топ-форвард для Моуриньо. Рома подписала экс-бомбардира Торино

Андреа Белотти продолжит карьеру в стане «волков»

28 августа 2022, 18:22 |
1564
1
Топ-форвард для Моуриньо. Рома подписала экс-бомбардира Торино
asroma.com

28-летний центрфорвард сборной Италии Андреа Белотти подписал контракт с римской «Ромой».

Договор рассчитан на один сезон и предусматривает опцию пролонгации еще на два года, активация которой зависит от определенных критериев эффективности.

В «Рому» Белотти перешел на правах свободного агента, так как нынешним летом у форварда истек контракт с «Торино», где Андреа провел последние 7 лет и отличился 113 забитыми мячами за «быков».

Ранее сообщалось, что перехватить Белотти у «Ромы» попытается «Галатасарай». Турки предложили форварду очень выгодные условия сотрудничества, но в итоге Андреа предпочел пойти в «Рому», главным тренером которой является португалец Жозе Моуриньо.

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Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Андреа Белотти Рома Рим трансферы Серии A трансферы Торино
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Источник ФК Рома
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VikyKrasotulechka90
Белотти хорош!!
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