Галатасарай пытается перехватить у Ромы Белотти

«Галатасарай» предложил контракт форварду сборной Италии Андреа Белотти. Он до сих пор остается в статусе свободного агента – его контракт с «Торино» истек в конце июня.

«Галатасарай» предложил Белотти 3-летний контракт с зарплатой в 3,3 миллиона евро в год и подписным бонусом в размере 1 миллиона евро.

Ранее контракт с Белотти согласовала «Рома», однако переход поставлен на паузу, поскольку «Рома» хочет сначала продать Эльдора Шомуродова. Этой паузой и пытается воспользоваться «Галатасарай».