Галатасарай пытается перехватить у Ромы Белотти
Форвард сборной Италии остается свободным агентом
«Галатасарай» предложил контракт форварду сборной Италии Андреа Белотти. Он до сих пор остается в статусе свободного агента – его контракт с «Торино» истек в конце июня.
«Галатасарай» предложил Белотти 3-летний контракт с зарплатой в 3,3 миллиона евро в год и подписным бонусом в размере 1 миллиона евро.
Ранее контракт с Белотти согласовала «Рома», однако переход поставлен на паузу, поскольку «Рома» хочет сначала продать Эльдора Шомуродова. Этой паузой и пытается воспользоваться «Галатасарай».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» и «Металлист 1925» должны сыграть первыми
И впервые в новой весовой категории