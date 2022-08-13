Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай пытается перехватить у Ромы Белотти
Турция
13 августа 2022, 16:04 |
154
0

Галатасарай пытается перехватить у Ромы Белотти

Форвард сборной Италии остается свободным агентом

13 августа 2022, 16:04 |
154
0
Галатасарай пытается перехватить у Ромы Белотти
ФК Торино. Андреа Белотти

«Галатасарай» предложил контракт форварду сборной Италии Андреа Белотти. Он до сих пор остается в статусе свободного агента – его контракт с «Торино» истек в конце июня.

«Галатасарай» предложил Белотти 3-летний контракт с зарплатой в 3,3 миллиона евро в год и подписным бонусом в размере 1 миллиона евро.

Ранее контракт с Белотти согласовала «Рома», однако переход поставлен на паузу, поскольку «Рома» хочет сначала продать Эльдора Шомуродова. Этой паузой и пытается воспользоваться «Галатасарай».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль стал игроком Шерифа
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал защитника Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может вернуться в АПЛ
Рома Рим Галатасарай Андреа Белотти трансферы Николо Скира
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
Футбол | 13 августа 2022, 08:58 5
УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

«Шахтер» и «Металлист 1925» должны сыграть первыми

Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Бокс | 13 августа 2022, 00:05 4
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа

И впервые в новой весовой категории

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.08.2022, 15:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Футбол | 13.08.2022, 08:10
Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 13.08.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
12.08.2022, 13:56 11
Футбол
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
12.08.2022, 23:40
Бокс
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
12.08.2022, 07:55 1
Теннис
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 50
Футбол
Артистическое плавание. Украинки завоевали золото чемпионата Европы
Артистическое плавание. Украинки завоевали золото чемпионата Европы
11.08.2022, 17:15
Водные виды
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.08.2022, 01:23 2
MMA
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 18
Футбол
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
11.08.2022, 18:43 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности