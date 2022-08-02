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  4. Рома в шаге от подписания форварда сборной Италии
Италия
02 августа 2022, 17:23 |
418
0

Рома в шаге от подписания форварда сборной Италии

Андреа Белотти согласовал контракт с «Волками»

02 августа 2022, 17:23 |
418
0
Рома в шаге от подписания форварда сборной Италии
ФК Торино. Андреа Белотти

«Рома» согласовала условия личного контракта с форвардом сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Зарплата Белотти составит 2,8 миллиона евро в год. Форвард согласился перейти в «Рому» после личной беседы с наставником римлян Жозе Моуриньо.

В конце июня контракт Белотти с «Торино» истек, и сейчас он находится в статусе свободного агента. Ранее интерес к 28-летнему итальянцу проявляла «Боруссия» Дортмунд.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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