Италия02 августа 2022, 17:23 |
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Рома в шаге от подписания форварда сборной Италии
Андреа Белотти согласовал контракт с «Волками»
02 августа 2022, 17:23 |
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«Рома» согласовала условия личного контракта с форвардом сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Зарплата Белотти составит 2,8 миллиона евро в год. Форвард согласился перейти в «Рому» после личной беседы с наставником римлян Жозе Моуриньо.
В конце июня контракт Белотти с «Торино» истек, и сейчас он находится в статусе свободного агента. Ранее интерес к 28-летнему итальянцу проявляла «Боруссия» Дортмунд.
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