Севилья может уволить Лопетеги. Его готов заменить экс-тренер Шахтера

Руководство испанской «Севильи» рассматривает возможность смены главного тренера в начале нового сезона.

Боссы «нервионцев» расстроены тем, как их команда стартовала в новом розыгрыше Ла Лиги, набрав лишь одно очко в трех стартовых поединках. Из-за этого в «Севилье» готовы рассмотреть возможность смены главного тренера, для чего сперва оценивают целесообразность увольнения Хулена Лопетеги.

Если в «Севилье» все-таки пойдут на смену тренера, то кандидатов на освободившуюся должность у руководителей клуба есть сразу три – Рафаэль Бенитес, Хорхе Сампаоли и Роберто Де Дзерби. Все они ныне являются безработными, а потому особых проблем с назначением у испанского клуба возникнуть не должно.

Также отмечается, что Де Дзерби готов возглавить «Севилью», так как ему интересно принять команду-участницу Лиги чемпионов.

Ранее Де Дзерби сватали на пост главного тренера итальянской «Монцы», которая также неудачно стартовала в своем национальном чемпионате и может пойти на смену наставника уже в начале сезона.