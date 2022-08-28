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  4. Севилья может уволить Лопетеги. Его готов заменить экс-тренер Шахтера
Испания
28 августа 2022, 18:08 |
731
0

Севилья может уволить Лопетеги. Его готов заменить экс-тренер Шахтера

Любопытная рокировка коучей может состояться в испанской Ла Лиге

28 августа 2022, 18:08 |
731
0
Севилья может уволить Лопетеги. Его готов заменить экс-тренер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Руководство испанской «Севильи» рассматривает возможность смены главного тренера в начале нового сезона.

Боссы «нервионцев» расстроены тем, как их команда стартовала в новом розыгрыше Ла Лиги, набрав лишь одно очко в трех стартовых поединках. Из-за этого в «Севилье» готовы рассмотреть возможность смены главного тренера, для чего сперва оценивают целесообразность увольнения Хулена Лопетеги.

Если в «Севилье» все-таки пойдут на смену тренера, то кандидатов на освободившуюся должность у руководителей клуба есть сразу три – Рафаэль Бенитес, Хорхе Сампаоли и Роберто Де Дзерби. Все они ныне являются безработными, а потому особых проблем с назначением у испанского клуба возникнуть не должно.

Также отмечается, что Де Дзерби готов возглавить «Севилью», так как ему интересно принять команду-участницу Лиги чемпионов.

Ранее Де Дзерби сватали на пост главного тренера итальянской «Монцы», которая также неудачно стартовала в своем национальном чемпионате и может пойти на смену наставника уже в начале сезона.

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Роберто Де Дзерби Севилья Хулен Лопетеги назначение тренера
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Источник StopAndGoal.com
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