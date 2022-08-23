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Италия
23 августа 2022, 08:56 |
1777
0

Экс-тренер Шахтера может возглавить команду Берлускони

Роберто Де Дзерби связывают с назначением в «Монцу»

23 августа 2022, 08:56 |
1777
0
Экс-тренер Шахтера может возглавить команду Берлускони
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который принял решение покинуть донецкую команду после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, в ближайшее время может получить новую работу.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что определенную заинтересованность в услугах Де Дзерби проявляет новичок сезона в Серии А «Монца».

«Бело-красные» неудачно начали сезон, проиграв два стартовых матча чемпионата, из-за чего клубные боссы «Монцы» во главе с председателем правления Адриано Галлиани всерьез рассматривают возможность отставки с поста главного тренера 54-летнего Джованни Строппы.

По данным источника, представители «Монцы» уже контактировали с Де Дзерби с целью понять, каковы ближайшие планы экс-наставника «Шахтера» и сможет ли их клуб удовлетворить все пожелания коуча.

Напомним, «Монца» принадлежит бывшему председателю Совета министров Италии 85-летнему Сильвио Берлускони, который ранее владел «Миланом».

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Роберто Де Дзерби Монца Сильвио Берлускони Адриано Галлиани назначение тренера Джованни Строппа
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Источник твиттер Николо Скиры
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