Экс-тренер Шахтера может возглавить команду Берлускони

Бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который принял решение покинуть донецкую команду после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, в ближайшее время может получить новую работу.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что определенную заинтересованность в услугах Де Дзерби проявляет новичок сезона в Серии А «Монца».

«Бело-красные» неудачно начали сезон, проиграв два стартовых матча чемпионата, из-за чего клубные боссы «Монцы» во главе с председателем правления Адриано Галлиани всерьез рассматривают возможность отставки с поста главного тренера 54-летнего Джованни Строппы.

По данным источника, представители «Монцы» уже контактировали с Де Дзерби с целью понять, каковы ближайшие планы экс-наставника «Шахтера» и сможет ли их клуб удовлетворить все пожелания коуча.

Напомним, «Монца» принадлежит бывшему председателю Совета министров Италии 85-летнему Сильвио Берлускони, который ранее владел «Миланом».