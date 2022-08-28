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  4. Помощник Леонида Кучука: «Мы не реализовали свои моменты»
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 22:07 |
267
0

Помощник Леонида Кучука: «Мы не реализовали свои моменты»

Виталий Пономарев проанализировал проигранную игру против «Колоса»

28 августа 2022, 22:07 |
267
0
Помощник Леонида Кучука: «Мы не реализовали свои моменты»
facebook.com/ruhlviv. Виталий Пономарев

Послесловие помощника главного тренера «Руха» Виталия Пономарева об игре против «Колоса» (0:2).

«У нас молодая команда, сегодня в защите играли все молодые ребята. Конечно, они еще будут ошибаться. Они получают опыт. Но мы надеемся, что они будут прогрессировать, делать правильные выводы, и мы будем двигаться дальше.

Быстрый пропущенный мяч всегда не на руку команде. Но мы играли по своему плану, и ребята в целом выполнили установку тренерского штаба. Мы не реализовали имевшие моменты и допустили несколько ошибок в защите – отсюда и такой результат», – сказал Пономарев.

Отметим, что после 2 тура «Рух» оказался в когорте команд, не имеющих ни одного набранного очка.

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