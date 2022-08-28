Сергей ПАЛКИН: «Почему россия до сих пор член ФИФА?»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин шокирован тем, что никто не поднимает вопрос исключения страны-террориста из ФИФА.

«Если мы взглянем на россию, в них все хорошо, они играют себе, много людей на стадионах, все в них хорошо. Странно мне, что ФИФА никак не реагирую на эту ситуацию в целом. Почему россия до сих пор член ФИФА?

Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол. ФИФА нужно занять уже какую-то одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую-то игру и не занимать позиции», – резюмировал Палкин.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подал иск в Спортивный арбитражный суд против ФИФА на 50 миллионов евро.