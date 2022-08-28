Сергей ПАЛКИН: «Почему россия до сих пор член ФИФА?»
Генеральный директор «Шахтер» очень недоволен действиями Международной федерации футбола
Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин шокирован тем, что никто не поднимает вопрос исключения страны-террориста из ФИФА.
«Если мы взглянем на россию, в них все хорошо, они играют себе, много людей на стадионах, все в них хорошо. Странно мне, что ФИФА никак не реагирую на эту ситуацию в целом. Почему россия до сих пор член ФИФА?
Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол. ФИФА нужно занять уже какую-то одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую-то игру и не занимать позиции», – резюмировал Палкин.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» подал иск в Спортивный арбитражный суд против ФИФА на 50 миллионов евро.
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