Украина. Премьер лига28 августа 2022, 12:30 | Обновлено 28 августа 2022, 12:55
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Колос – Рух. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
Три легионера в старте
28 августа 2022, 12:30 | Обновлено 28 августа 2022, 12:55
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В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между «Колосом» и «Рухом». Тренеры определили стартовые составы на матч:
- Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua!
Колос: Волынец, Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец, Милько, Ориховский, Болбат, Ильин, Мякушко, Попов
Рух: Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Сич, Федорчук, Сапуга, Соломон, Таллес, Бойчук, Климчук
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Комментарии 1
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В руха, напевно один з найслабших підборів гравців в упл, команда буде боротись за виживання, зато в козловського понтів мінімум на призову трійку.
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