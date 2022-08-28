Колос – Рух. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между «Колосом» и «Рухом». Тренеры определили стартовые составы на матч:

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Колос: Волынец, Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец, Милько, Ориховский, Болбат, Ильин, Мякушко, Попов

Рух: Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Сич, Федорчук, Сапуга, Соломон, Таллес, Бойчук, Климчук