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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 12:30 | Обновлено 28 августа 2022, 12:55
471
1

Колос – Рух. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

Три легионера в старте

28 августа 2022, 12:30 | Обновлено 28 августа 2022, 12:55
471
1
Колос – Рух. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
ФК Колос

В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между «Колосом» и «Рухом». Тренеры определили стартовые составы на матч:

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Колос: Волынец, Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец, Милько, Ориховский, Болбат, Ильин, Мякушко, Попов

Рух: Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Сич, Федорчук, Сапуга, Соломон, Таллес, Бойчук, Климчук

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Roman Zhyshkovych
В руха, напевно один з найслабших підборів гравців в упл, команда буде боротись за виживання, зато в козловського понтів мінімум на призову трійку.
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