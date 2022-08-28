Первая лига. Разгромные победы Карпат и Полесья, матч в Запорожье

27 августа стартовал первый тур нового сезона в Первой лиге. В этом розыгрыше будет две группы (А и Б) по восемь команд. Самое большое представительство клубов у Полтавской области – три команды. Остальные области представлены одним клубом. Любопытно, что первый тур получился своего рода миролюбивым: на семь матчей пришлась всего одна красная карточка.

Дебютант Первой лиги «Эпицентр» в западноукраинском дерби оказался сильнее «Буковины», победив на выезде со счетом 2:1. Интересно, что все три мяча были забиты в течение 15 минут уже под занавес встречи.

Красиво отпраздновали возвращение в Первую лигу львовские Карпаты. «Зелено-белые» на стадионе «Украина» принимали ФСК «Мариуполь», который до этого играл под названием «Яруд». Львовяне в этой встрече уверенно победили со счетом 3:0, благодаря точным ударам Таранухи, Чачуа и Лэня.

Также со счетом 3:0 только в выездной встрече выиграло «Полесье». Житомирская команда все свои голы забила в первой половине встречи. Кроме гола Козака, дублем отличился опытный форвард-голеадор Будковский. Таким образом, Филипп уже сделал первую заявку на то, чтобы стать одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира сезона.

Единственным матчем тура, который состоялся в селе, был поединок между «Диназом» и тернопольской «Нивой». Встреча в селе Демидов завершилась вничью 1:1. Таким образом, еще один дебютант Первой лиги «Диназ» смог взять первое очко во втором по значимости дивизионе чемпионата Украины.

Также по одному баллу в свой актив занесли другие дебютанты Первой лиги «Чернигов» и «Скорук». Главным героем поединка стал 21-летний защитник «Скорука» Денис Сорока, который на 50-й минуте вывел свою команду вперед, а затем на 90-й минуте отличился автоголом. В итоге этот матч завершился вничью 1:1.

В Черкассах «ЛНЗ» и «Оболонь» также расписал мировую только 0:0. Единственное, «пивовары» выиграли у черкащан по полученным желтым карточкам со счетом 4:0!

Самый результативный поединок тура состоялся в Запорожье на «Славутич-Арене», где повысившийся в классе «Металлург» встречался с «Кремнем». Поединок проходил в атмосфере секретности – линия фронта находится в сорока километрах от Запорожья.

«Металлурги» трижды забили в ворота гостей – точный удар записал в свой актив Белоцерковец и дубль оформил 21-летний нападающий Сидоров, который также не реализовал пенальти (а забей Алексей с одиннадцатиметрового, мог бы и хет-трик пойти в копилку). Коллектив из Кременчуга до перерыва отличился голом Галаты, который во втором тайме оформил дубль, кстати, третий в этом туре. Таким образом, два точных удара Галаты и автогол Байды позволили «Кремню» добиться ничьи 3:3 в Запорожье. Отметим, что с середины первого тайма «Металлург» имел численное преимущество. Но даже в таком положении «Кремень» отыграл два гола и сыграл вничью.

Матч «Полтава» - «Горняк-Спорт» не состоялся. По словам президента «Полтавы» Сергея Иващенко, поединок был отменен из-за отсутствия разрешение на проведение матча от главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 1-й тур

27 августа

«Буковина» - «Эпицентр» - 1:2

Голы: Скрипник, 90+3 – Кристин, 79, Чепелюк, 84.

«Карпаты» - ФСК «Мариуполь» - 3:0

Голы: Тарануха, 11, Чачуа, 19, Лэнь, 72.

«Прикарпатье» - «Полесье» - 0:3

Голы: Будковский, 9, 23, Козак, 39.

«Диназ» - «Нива» Т – 1:1

Голы: Клименко, 57 – Дедух, 41 (с пенальти).

«Чернигов» - «Скорук» - 1:1

Голы: Сорока, 90 (автогол) – Сорока, 50.

ЛНЗ - «Оболонь» - 0:0

«Металлург» З – «Кремень» - 3:3

Голы: Сидоров, 12 (с пенальти), 37, Белоцерковец, 28 – Галата, 17, 73, Байда, 66 (автогол).

Нереализованный пенальти: Сидоров, 28 («Металлург» З)

Удаление: Сидоренко, 27 («Кремень»).

«Полтава» - «Горняк-Спорт» - -:-