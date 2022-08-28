Арсенал – Фулхэм – 2:1. Канониры вырвали победу. Видео голов и обзор матча

Вчера, 27 августа, состоялся матч 4-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Фулхэмом». Канониры проигрывали 0:1 до 65-й минуты, но по итогу смогли вырвать победу.

Отметим, что из-за травмы в составе «Арсенала» не вышел украинец Александр Зинченко.

Чемпионат Англии по футболу. 4-й тур.

АПЛ. 27 августа.

«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:1

Голы: Эдегор, 64, Габриэль, 85 – Митрович, 56