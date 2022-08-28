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  4. Арсенал – Фулхэм – 2:1. Канониры вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Англия
28 августа 2022, 11:30 |
504
1

Арсенал – Фулхэм – 2:1. Канониры вырвали победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

28 августа 2022, 11:30 |
504
1
Арсенал – Фулхэм – 2:1. Канониры вырвали победу. Видео голов и обзор матча
ФК Арсенал

Вчера, 27 августа, состоялся матч 4-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Фулхэмом». Канониры проигрывали 0:1 до 65-й минуты, но по итогу смогли вырвать победу. 

Отметим, что из-за травмы в составе «Арсенала» не вышел украинец Александр Зинченко.

Чемпионат Англии по футболу. 4-й тур.

АПЛ. 27 августа.

«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:1

Голы: Эдегор, 64, Габриэль, 85 – Митрович, 56

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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Александр Зинченко
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Juzik
Без Зины Арсенал уже не тот.
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