Англия28 августа 2022, 11:30 |
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Арсенал – Фулхэм – 2:1. Канониры вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
28 августа 2022, 11:30 |
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Вчера, 27 августа, состоялся матч 4-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Фулхэмом». Канониры проигрывали 0:1 до 65-й минуты, но по итогу смогли вырвать победу.
Отметим, что из-за травмы в составе «Арсенала» не вышел украинец Александр Зинченко.
Чемпионат Англии по футболу. 4-й тур.
АПЛ. 27 августа.
«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:1
Голы: Эдегор, 64, Габриэль, 85 – Митрович, 56
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