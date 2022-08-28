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WTA
28 августа 2022, 10:55 | Обновлено 28 августа 2022, 11:06
1081
1

Позор WTA. Турниры в Северной Америке выиграли теннисистки из рф

Дарья Касаткина и Людмила Самсонова стали триумфаторами турниров в США и Канаде соответственно

28 августа 2022, 10:55 | Обновлено 28 августа 2022, 11:06
1081
1
Позор WTA. Турниры в Северной Америке выиграли теннисистки из рф
WTA

Вчера, 27 августа, завершились два турнира серии WTA 250 в Кливленде (США) и Гранби (Канада). 

Пока другие виды спорта отстраняют представителей и представительниц россии и беларуси, турниры серии АТР и WTA спокойно разрешают выступать им. Только несколько стран запретили играть россиянам и белорусам на своих турнирах, в частности Эстония и Великобритания. 

В Кливленде в финале встретились Людмила Самсонова (россия, WTA 45) и Александра Саснович (беларусь, WTA 36). Победу в двух сетах одержала Людмила со счетом 6:1, 6:3 за 1 час и 13 минут.

В Гранби трофей разыграли Дарья Касаткина (россия, WTA 10) и Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 73), которая ранее выступала за рф под фамилией Гаврилова. Матч выиграла Касаткина в двух сетах за 1 час и 54 минуты со счетом 6:4, 6:4.

Отметим, что Дарья Касаткина недавно совершила каминг-аут. Теперь, скорее всего, дорога в рф ей закрыта.

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Дарья Касаткина Людмила Самсонова WTA Гранби WTA Кливленд Александра Саснович Дарья Сэвилл (Гаврилова)
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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
У чухонки у Клівленді, від допінгу, вже волосся з голови лізе. Хто бачив гру, зрозуміє.
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