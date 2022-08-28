Бавария – Боруссия М – 1:1. Нереализация у хозяев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Бундеслиги
В субботу, 27 августа, состоялся матч 4-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» Менхенгладбах. Команды разошлись миром, но хозяева поля не смогли реализовать уйму моментов.
Статистика полностью на стороне «Баварии»: 35 ударов, из них 20 в створ, 14 угловых, 63% владения мячем. У «Боруссии» М все куда хуже: всего 5 ударов, 3 в створ, 1 угловой и 37% владения мячем.
33-летний Янн Зомер, который защищал ворота гостей, сделал 19 сейвов. Тем не менее, именно «Бавария» сравняла счет и удалось ей сделать это только на 83-й минуте.
Чемпионат Германии по футболу. 4-й тур
Бундеслига, 27 августа.
«Бавария» – «Боруссия» М – 1:1
Голы: Лерой Сане, 83 – Маркус Тюрам, 43
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок получил небольшое повреждение
Видео канала Sport.ua