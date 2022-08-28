Магуайра не надо? Челси близок к подписанию защитника Лестера

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана близок к переходу в лондонский «Челси».

Сегодня, 28 августа, игрок должен пройти медосмотр в Лондоне. Если все пройдет успешно, то о трансфере могут объявить уже в понедельник, 29 августа.

Известно, что за защитника «синие» отдадут минимум 70 миллионов евро, а рассчитывать будут на протяжении года.

Отметим, что ранее со стороны «Челси» был интерес к Гарри Магуайру. Но он рассматривался исключительно как альтернатива.

Уэсли Фофана провел за «Лестер» 37 игр в АПЛ начиная с сезона 2020/21.