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  4. Магуайра не надо? Челси близок к подписанию защитника Лестера
Англия
28 августа 2022, 08:59 |
182
0

Магуайра не надо? Челси близок к подписанию защитника Лестера

Уэсли Фофана практически игрок лондонского клуба

28 августа 2022, 08:59 |
182
0
Магуайра не надо? Челси близок к подписанию защитника Лестера
ФК Лестер. Уэсли Фофана

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана близок к переходу в лондонский «Челси».

Сегодня, 28 августа, игрок должен пройти медосмотр в Лондоне. Если все пройдет успешно, то о трансфере могут объявить уже в понедельник, 29 августа.

Известно, что за защитника «синие» отдадут минимум 70 миллионов евро, а рассчитывать будут на протяжении года.

Отметим, что ранее со стороны «Челси» был интерес к Гарри Магуайру. Но он рассматривался исключительно как альтернатива.

Уэсли Фофана провел за «Лестер» 37 игр в АПЛ начиная с сезона 2020/21. 

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Источник L'Equipe
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