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Англия
20 августа 2022, 12:37 | Обновлено 20 августа 2022, 12:49
274
1

Интересная альтернатива. Челси проявляет интерес к Магуайру

Если не Фофана, то значит Гарри

20 августа 2022, 12:37 | Обновлено 20 августа 2022, 12:49
274
1
Интересная альтернатива. Челси проявляет интерес к Магуайру
Instagram. Гарри Магуайр

Лондонский клуб «Челси» сделал шокирующее предложение «красным дьяволам» по центральному защитнику Гарри Магуайру

Английский защитник может стать частью сделки по переходу Кристиана Пулишича в МЮ. 

Однако, в приоритете у «Челси» все также остается защитник «Лестера» Уэсли Фофана, которого «лисы» не отпускают, но сам игрок хочет перейти в новый клуб. 

Отметим, что сделка по Фофана может завершиться уже в ближайшее время, так как Уэсли попросил не включать его в состав на игру «Лестера» против «Саутгемптона».

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Источник Daily Mail
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Александр Кочуров
Кому потрібно,це бревно,Магвайр)))Тільки МЮ,може купувати таких гравців)))
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