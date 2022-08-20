Интересная альтернатива. Челси проявляет интерес к Магуайру

Лондонский клуб «Челси» сделал шокирующее предложение «красным дьяволам» по центральному защитнику Гарри Магуайру.

Английский защитник может стать частью сделки по переходу Кристиана Пулишича в МЮ.

Однако, в приоритете у «Челси» все также остается защитник «Лестера» Уэсли Фофана, которого «лисы» не отпускают, но сам игрок хочет перейти в новый клуб.

Отметим, что сделка по Фофана может завершиться уже в ближайшее время, так как Уэсли попросил не включать его в состав на игру «Лестера» против «Саутгемптона».