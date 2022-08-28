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  4. Дождались. На US Open тренеры смогут давать подсказки игрокам во время игр
ATP
28 августа 2022, 08:23 |
144
0

Дождались. На US Open тренеры смогут давать подсказки игрокам во время игр

Хотя и так подсказки были, просто за это штрафовали

28 августа 2022, 08:23 |
144
0
Дождались. На US Open тренеры смогут давать подсказки игрокам во время игр
US Open

Организаторы Открытого чемпионата США ввели изменения в правилах «коучинга».  

На соревнованиях в Нью-Йорке, которые стартуют 29 августа, тренерам будет разрешено помогать своим подопечным, если они будут оставаться на своём месте в «боксе», а игрок будет находится на этой же стороне корта. Такая практика вводится впервые на турнирах Grand Slam.

Интересно то, что и раньше подсказки были. Только за это штрафовали, правда, если бы заметили или услышали. 

Особенно часто в этих нарушениях был замечен Стефанос Циципас (Греция, ATP 5) и его отец, который по совместительству является и одним из его тренеров. Вот как он прокомментировал официальное разрешение на подсказки:

«Для меня это абсолютно ничего не меняет. Мой тренер никогда не осторожничал, как и многие другие, и подсказывал мне. Я много раз получал предупреждения за это, что считал несправедливым. А сейчас, когда это разрешили уже официально, я очень рад, что не придётся иметь дело со строгими судьями во время матчей, которые хотят испортить мне и моему оппоненту игру».

Но абсолютно другое мнение имеет Тейлор Фритц (США, ATP 12):

«Мне это не нравится. Теннис - индивидуальный вид спорта. Почему тебе кто-то может помогать? Люди недооценивают ментальную и стратегическую сторону этого спорта, поэтому не понимают, что есть большая разница. Есть тренеры и в других видах спорта, там можно подсказывать. Но тут ты должен сам что-то менять, разбираться в том, что происходит, подстраиваться под то, что делает соперник. Именно это и придает уникальности теннису».

Отметим, что Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября. 

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Источник Sport.ua
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