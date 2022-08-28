Рух попросил УПЛ использовать VAR на матче с Колосом

«Рух» сделал официальный запрос к руководству УПЛ о предоставлении на матч 2-го тура чемпионата Украины с «Колосом» системы VAR. Матч состоится 28 августа в 13:00 по Киеву.

Во 2-м туре система видеоповторов будет использоваться только на матче между Шахтером и Кривбассом, который состоится 28 августа.

Ранее председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявлял, что клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы запросить систему VAR.

Отметим, что ранее «Рух» передал права на трансляции свои матчей каналам 1+1.