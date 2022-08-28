Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух попросил УПЛ использовать VAR на матче с Колосом
Украина. Первая лига
28 августа 2022, 10:22 | Обновлено 28 августа 2022, 10:52
278
0

Рух попросил УПЛ использовать VAR на матче с Колосом

Львовский клуб активен в последнее время

28 августа 2022, 10:22 | Обновлено 28 августа 2022, 10:52
278
0
Рух попросил УПЛ использовать VAR на матче с Колосом
УПЛ

«Рух» сделал официальный запрос к руководству УПЛ о предоставлении на матч 2-го тура чемпионата Украины с «Колосом» системы VAR. Матч состоится 28 августа в 13:00 по Киеву.

Во 2-м туре система видеоповторов будет использоваться только на матче между Шахтером и Кривбассом, который состоится 28 августа.

Ранее председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявлял, что клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы запросить систему VAR.

Отметим, что ранее «Рух» передал права на трансляции свои матчей каналам 1+1.

По теме:
Футбол в бомбоубежище. Кривбасс анонсировал трансляцию матча с Шахтером
ВИДЕО. Как Кривбасс готовится к противостоянию с Шахтером
Пока без Траоре, но с Зубковым. Заявка Шахтера на матч против Кривбасса
Рух Львов Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Лиге чемпионов Шахтер будет играть на контратаках»
Футбол | 28 августа 2022, 05:04 2
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Лиге чемпионов Шахтер будет играть на контратаках»
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Лиге чемпионов Шахтер будет играть на контратаках»

Защитник «Шахтера» дал интервью корреспонденту Sport.ua

ВИДЕО. Классный гол Влаховича не помог Ювентусу обыграть Рому
Футбол | 27 августа 2022, 21:29 0
ВИДЕО. Классный гол Влаховича не помог Ювентусу обыграть Рому
ВИДЕО. Классный гол Влаховича не помог Ювентусу обыграть Рому

Душан Влахович оформил крутой гол со штрафного

Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Футбол | 27.08.2022, 11:45
Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Футбол | 28.08.2022, 07:54
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Арсенал без Зинченко добыл победу и лидирует в АПЛ
Футбол | 27.08.2022, 21:26
Арсенал без Зинченко добыл победу и лидирует в АПЛ
Арсенал без Зинченко добыл победу и лидирует в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26.08.2022, 14:31 74
Футбол
Джошуа вернется в ринг в декабре, ищут соперника
Джошуа вернется в ринг в декабре, ищут соперника
26.08.2022, 18:07
Бокс
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
BLAST Fall Groups 2022 – заряжай на Бласт в сказочном Копенгагене
BLAST Fall Groups 2022 – заряжай на Бласт в сказочном Копенгагене
26.08.2022, 17:24
Киберспорт
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
27.08.2022, 06:50 142
Футбол
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
26.08.2022, 19:38 3
Бокс
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
27.08.2022, 00:16 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
26.08.2022, 08:36 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности