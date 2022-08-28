Рух попросил УПЛ использовать VAR на матче с Колосом
Львовский клуб активен в последнее время
«Рух» сделал официальный запрос к руководству УПЛ о предоставлении на матч 2-го тура чемпионата Украины с «Колосом» системы VAR. Матч состоится 28 августа в 13:00 по Киеву.
Во 2-м туре система видеоповторов будет использоваться только на матче между Шахтером и Кривбассом, который состоится 28 августа.
Ранее председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявлял, что клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы запросить систему VAR.
Отметим, что ранее «Рух» передал права на трансляции свои матчей каналам 1+1.
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