Италия28 августа 2022, 05:30 |
93
0
Милан – Болонья – 2:0. Без сверхусилий. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3 тура чемпионата Италии
28 августа 2022, 05:30 |
93
0
В поединке 3-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2022, 21:40 5
Витао защищает цвета «колорадос» на правах аренды
Баскетбол | 28 августа 2022, 00:59 12
Провал в третьей четверти не позволил одержать победу
Футбол | 27.08.2022, 20:13
Бокс | 27.08.2022, 17:49
Футбол | 27.08.2022, 20:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2022, 05:45
26.08.2022, 12:00 1
26.08.2022, 08:36 11
26.08.2022, 19:38 3
26.08.2022, 01:34 2
27.08.2022, 09:13 6
26.08.2022, 07:25 47
27.08.2022, 08:52 1