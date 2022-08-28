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Чемпионат Италии
Милан
27.08.2022, FT 2 : 0
Болонья
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Италия
28 августа 2022, 05:30 |
93
0

Милан – Болонья – 2:0. Без сверхусилий. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3 тура чемпионата Италии

28 августа 2022, 05:30 |
93
0
Милан – Болонья – 2:0. Без сверхусилий. Видео голов и обзор матча
twitter.com/acmilan

В поединке 3-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Источник Sport.ua
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