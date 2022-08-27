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Чемпионат Италии
Специя
27.08.2022, FT 2 : 2
Сассуоло
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Италия
27 августа 2022, 23:42 |
125
1

Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю

Виктор Коваленко вышел на поле во втором тайме

27 августа 2022, 23:42 |
125
1
Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0 и с 7 очками лидирует в таблице Серии A.

В другом матче «Специя» и «Сассуоло» сыграли 2:2. В составе хозяев на поле вышел украинский хавбек Виктор Коваленко. Игрок появился на 58-й минуте.

«Специя» набрала 4 очка.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Милан - Болонья 2:0
Голы: Леао, 21, Жиру, 58

Специя - Сассуоло 2:2
Голы: Бастони, 30, Нзола, 45 - Фраттези, 27, Пинамонти, 50

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Милан Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Специя Сассуоло Болонья
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
В збірну знову . Грає ж за Сассуоло (чи за Спецію)
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