Италия27 августа 2022, 23:42 |
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Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю
Виктор Коваленко вышел на поле во втором тайме
27 августа 2022, 23:42 |
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В матче чемпионата Италии «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0 и с 7 очками лидирует в таблице Серии A.
В другом матче «Специя» и «Сассуоло» сыграли 2:2. В составе хозяев на поле вышел украинский хавбек Виктор Коваленко. Игрок появился на 58-й минуте.
«Специя» набрала 4 очка.
Чемпионат Италии. 3-й тур
Милан - Болонья 2:0
Голы: Леао, 21, Жиру, 58
Специя - Сассуоло 2:2
Голы: Бастони, 30, Нзола, 45 - Фраттези, 27, Пинамонти, 50
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