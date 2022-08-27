Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю

В матче чемпионата Италии «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0 и с 7 очками лидирует в таблице Серии A.

В другом матче «Специя» и «Сассуоло» сыграли 2:2. В составе хозяев на поле вышел украинский хавбек Виктор Коваленко. Игрок появился на 58-й минуте.

«Специя» набрала 4 очка.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Милан - Болонья 2:0

Голы: Леао, 21, Жиру, 58

Специя - Сассуоло 2:2

Голы: Бастони, 30, Нзола, 45 - Фраттези, 27, Пинамонти, 50