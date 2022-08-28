Стал известен календарь матчей Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов
Команда Игора Йовичевича первую встречу проведет 6 сентября
По результатам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» попал в группу F вместе с мадридским «Реалом», РБ «Лейпциг» и «Селтиком».
Первый матч «горняки» проведут в Лейпциге, где будут противостоять местному клубу.
Календарь матчей группы F выглядит следующим образом:
6 сентября
«Лейпциг» - «Шахтер»
«Селтик» - «Реал»
14 сентября
«Шахтер» - «Селтик»
«Реал» - «Лейпциг»
5 октября
«Лейпциг» - «Селтик»
«Реал» - «Шахтер»
11 октября
«Селтик» - «Лейпциг»
«Шахтер» - «Реал»
25 октября
«Лейпциг» - «Реал»
«Селтик» - «Шахтер»
2 ноября
«Реал» - «Селтик»
«Шахтер» - Лейпциг
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