Стал известен календарь матчей Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов

По результатам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» попал в группу F вместе с мадридским «Реалом», РБ «Лейпциг» и «Селтиком».

Первый матч «горняки» проведут в Лейпциге, где будут противостоять местному клубу.

Календарь матчей группы F выглядит следующим образом:

6 сентября

«Лейпциг» - «Шахтер»

«Селтик» - «Реал»

14 сентября

«Шахтер» - «Селтик»

«Реал» - «Лейпциг»

5 октября

«Лейпциг» - «Селтик»

«Реал» - «Шахтер»

11 октября

«Селтик» - «Лейпциг»

«Шахтер» - «Реал»

25 октября

«Лейпциг» - «Реал»

«Селтик» - «Шахтер»

2 ноября

«Реал» - «Селтик»

«Шахтер» - Лейпциг