Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен календарь матчей Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 августа 2022, 03:51 |
67
0

Стал известен календарь матчей Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов

Команда Игора Йовичевича первую встречу проведет 6 сентября

28 августа 2022, 03:51 |
67
0
Стал известен календарь матчей Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов
ФК Шахтер

По результатам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» попал в группу F вместе с мадридским «Реалом», РБ «Лейпциг» и «Селтиком».

Первый матч «горняки» проведут в Лейпциге, где будут противостоять местному клубу.

Календарь матчей группы F выглядит следующим образом:

6 сентября
«Лейпциг» - «Шахтер»
«Селтик» - «Реал»

14 сентября
«Шахтер» - «Селтик»
«Реал» - «Лейпциг»

5 октября
«Лейпциг» - «Селтик»
«Реал» - «Шахтер»

11 октября
«Селтик» - «Лейпциг»
«Шахтер» - «Реал»

25 октября
«Лейпциг» - «Реал»
«Селтик» - «Шахтер»

2 ноября
«Реал» - «Селтик»
«Шахтер» - Лейпциг

По теме:
ВИДЕО. Как Кривбасс готовится к противостоянию с Шахтером
Пока без Траоре, но с Зубковым. Заявка Шахтера на матч против Кривбасса
Цена вопроса – 2,5 млн евро. Бразильский клуб хочет выкупить бека Шахтера
Шахтер Донецк Реал Мадрид РБ Лейпциг Селтик Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
Футбол | 27 августа 2022, 06:50 141
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?

Проблема, которая снова терзает УПЛ, довольно давнишняя, хотя некоторые «декорации» уже изменились…

Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю
Футбол | 27 августа 2022, 23:42 1
Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю
Милан обыграл Болонью, Коваленко отыграл больше 30 минут за Специю

Виктор Коваленко вышел на поле во втором тайме

Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Бокс | 27.08.2022, 17:49
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
Футбол | 27.08.2022, 23:54
Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Бокс | 27.08.2022, 09:13
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
26.08.2022, 07:59 3
Бокс
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
26.08.2022, 20:59
Бокс
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
26.08.2022, 20:07 6
Футбол
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.08.2022, 12:00 1
Футбол
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности