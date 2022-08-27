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Чемпионат Италии
Ювентус
27.08.2022, FT 1 : 1
Рома
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Италия
27 августа 2022, 21:29 |
1014
0

ВИДЕО. Классный гол Влаховича не помог Ювентусу обыграть Рому

Душан Влахович оформил крутой гол со штрафного

27 августа 2022, 21:29 |
1014
0
ВИДЕО. Классный гол Влаховича не помог Ювентусу обыграть Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Рому». Встреча завершилась со счетом 1:1, а по голу забили форварды Влахович и Абрахам.

Форвард «Ювентуса» уже на 2-й минуте оформил классный гол ударом со штрафного, но этого оказалось мало.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Ювентус - Рома 1:1
Голы: Влахович, 2 - Абрахам, 69

Ювентус: Перин, Де Шильо, Бремер, Данило, Сандро, Локателли (Ровелла, 85), Рабьо (Закария, 58), Миретти (Милик, 77), Куадрадо (Маккени, 77), Костич, Влахович (Кин, 86)

Рома: Патрисиу, Карсдорп (Челик, 62), Манчини (Эль-Шаарави, 46), Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола (Залевски, 46), Кристанте, Матич, Пеллегрини (Бове, 90), Дибала (Камбулла, 77), Абрахам

Кремонезе - Торино 1:2
Голы: Серникола, 8 - Бьянкетти, 17 (в свои ворота), Радоньич, 65

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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