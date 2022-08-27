В субботу, 27 августа, в Турине на поле арены «Альянс Стэдиум», вместимостью 41 507 зрителей, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» примет «Рому». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Ювентус

Команда Массимилиано Аллегри в турнирной таблице итальянского чемпионата нового сезона занимает сейчас 5 место. Она набрала в двух стартовых турах 4 очка.

На почин кампании «бьянконери» обыграли на своем поле «Сассуоло» со счетом 3:0. После этого у «Ювентуса» состоялся визит у Геную к «Сампдории». Игра не порадовала парней Аллегри ни голами, ни победой – ничья 0:0.

В настоящий момент лазарет «старой синьоры» - это практически стартовый состав. Против «Ромы» точно не сыграют Щенсны, Аке, Кайо Жоржи, Бонуччи, Ди Мария, Кьеза, Петерс и Погба.

Рома

Подопечные Жозе Моуринью входят в число клубов, которые стартовали в сезоне победно, набрав в двух турах максимум. Такого же результата по итогам двух встреч добились еще «Наполи» и «Интер». Впрочем, «нерадзурри» накануне, в пятницу 26 августа, проиграли в Риме «Лацио» (1:3). Таким образом, на данный момент «лациале» лидируют в Серии А, имея 7 очков. За ними идут «Наполи» и «Рома», а также «Интер».

«Волки» в 1-м туре обыграли на выезде «Салернитану» со счетом 1:0. С таким же результатом «Рома» затем на своем поле переиграли «Кремонезе».

В предстоящем матче Моуринью в реализации его идей на футбольном поле не помогут Вейналдум, сломавший на тренировке ногу, а также Дзаньоло и Провиденс.

Ориентировочные составы

Ювентус: Перин – Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро, Маккенни, Локателли, Рабьо, Куадрадо, Костич, Влахович.

Рома: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Матич, Спиннацолла, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогту показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.46 по линии Parimatch.

27 августа, суббота