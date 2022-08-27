Валерий КРИВЕНЦОВ: «Доволен ничьей. Металлист 1925 не заслужил победу»

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил ничью 0:0 в матче 2-го тура УПЛ против «Черноморца».

– Сегодня мы играли против хорошего соперника. У «Черноморца» много хороших игроков, и нам было на протяжении всей игры очень непросто. Мы столкнулись с высоким прессингом одесситов, который заставил нас выбивать мяч в борьбу, которую мы часто проигрывали, что приводило к атакам на наши ворота. Даже незабитый пенальти, если бы мы его забили, это было бы не совсем справедливо, если бы мы эту игру выиграли. Отношением игроков я доволен, но надо учитывать большое количество новичков, нужно еще время и сыгранность. Борячук за нас дебютировал и еще пять игроков, которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге. Надо время, чтобы почувствовали УПЛ, другие скорости. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять. Ничейным результатом я сегодня доволен.

– Были моменты, были удары кроме незабитого пенальти. Довольны ли вы ничьей или были ближе к победе?

– Нет, мы сегодня не были ближе к победе. У соперника было много моментов, я доволен ничьей, хотя мы всегда ставим задачу побеждать.

– Как вам решения арбитра в сегодняшнем матче?

– Я не заметил предвзятости в действиях арбитра. Два эпизода, когда дали пенальти и апеллировали игроки «Черноморца», я не видел повторы. В динамике, с того ракурса, что видел я, трудно сказать, надо пересматривать эпизоды. Считаю, что арбитр ровно отработал игру.

– Было заметно, что в некоторых моментах команда передерживала мяч в защите, это был такой план на игру?

– Нет, такого в плане на игру точно не было. Напротив, мы всегда просим наращивать темп, но все зависит от соперника. Если мы 3-4 минуты играли без мяча, бегали – отбирали, при такой жаре, вернув его себе, надо сразу отдать? Конечно нет, за счет контроля брали паузу. Мы просим играть быстро, держать темп и динамику атаки, это факт.

- Следует ли ожидать еще пополнение игроками? Закрыл ли Борячук трансферное окно?

– Я думаю, скорее всего, до зимы закрыли. Нас покинули двенадцать игроков, пришло девять – это половина команды. У нас было немного больше месяца, чтобы подтянуть их физически и объяснить наши принципы игры. Но так быстро команда не строится, элементарная сыгранность, взаимосвязи на поле, на это нужно время. Игроки должны интуитивно ощущать друг друга. У нас сейчас есть баланс опытных и молодых игроков, многие игроки в расцвете сил от 24 до 28 лет, микроклимат отличный. Очень надеюсь, что ребята будут дополнять друг друга. Желание играть у команды есть, нужно время.

- С выходом в УПЛ еще одного клуба из Харькова нет в команде страха, что к вам потеряют интерес?

– Нет такого страха.