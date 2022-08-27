Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Доволен ничьей. Металлист 1925 не заслужил победу»
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 20:30 |
249
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Доволен ничьей. Металлист 1925 не заслужил победу»

Тренер оценил ничью в матче чемпионата

27 августа 2022, 20:30 |
249
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Доволен ничьей. Металлист 1925 не заслужил победу»
metalist1925.com

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил ничью 0:0 в матче 2-го тура УПЛ против «Черноморца».

– Сегодня мы играли против хорошего соперника. У «Черноморца» много хороших игроков, и нам было на протяжении всей игры очень непросто. Мы столкнулись с высоким прессингом одесситов, который заставил нас выбивать мяч в борьбу, которую мы часто проигрывали, что приводило к атакам на наши ворота. Даже незабитый пенальти, если бы мы его забили, это было бы не совсем справедливо, если бы мы эту игру выиграли. Отношением игроков я доволен, но надо учитывать большое количество новичков, нужно еще время и сыгранность. Борячук за нас дебютировал и еще пять игроков, которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге. Надо время, чтобы почувствовали УПЛ, другие скорости. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять. Ничейным результатом я сегодня доволен.

– Были моменты, были удары кроме незабитого пенальти. Довольны ли вы ничьей или были ближе к победе?

– Нет, мы сегодня не были ближе к победе. У соперника было много моментов, я доволен ничьей, хотя мы всегда ставим задачу побеждать.

– Как вам решения арбитра в сегодняшнем матче?

– Я не заметил предвзятости в действиях арбитра. Два эпизода, когда дали пенальти и апеллировали игроки «Черноморца», я не видел повторы. В динамике, с того ракурса, что видел я, трудно сказать, надо пересматривать эпизоды. Считаю, что арбитр ровно отработал игру.

– Было заметно, что в некоторых моментах команда передерживала мяч в защите, это был такой план на игру?

– Нет, такого в плане на игру точно не было. Напротив, мы всегда просим наращивать темп, но все зависит от соперника. Если мы 3-4 минуты играли без мяча, бегали – отбирали, при такой жаре, вернув его себе, надо сразу отдать? Конечно нет, за счет контроля брали паузу. Мы просим играть быстро, держать темп и динамику атаки, это факт.

- Следует ли ожидать еще пополнение игроками? Закрыл ли Борячук трансферное окно?

– Я думаю, скорее всего, до зимы закрыли. Нас покинули двенадцать игроков, пришло девять – это половина команды. У нас было немного больше месяца, чтобы подтянуть их физически и объяснить наши принципы игры. Но так быстро команда не строится, элементарная сыгранность, взаимосвязи на поле, на это нужно время. Игроки должны интуитивно ощущать друг друга. У нас сейчас есть баланс опытных и молодых игроков, многие игроки в расцвете сил от 24 до 28 лет, микроклимат отличный. Очень надеюсь, что ребята будут дополнять друг друга. Желание играть у команды есть, нужно время.

- С выходом в УПЛ еще одного клуба из Харькова нет в команде страха, что к вам потеряют интерес?

– Нет такого страха.

По теме:
Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря теперь с позитивным настроем готовится к Динамо»
Металлист 1925 Черноморец Одесса Валерий Кривенцов чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Футбол | 27 августа 2022, 15:22 6
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу

Ранее Марьяна активно сватали в донецкий клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда
Футбол | 27 августа 2022, 15:14 5
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда

Расмус Хойлунд продолжит карьеру в Италии

Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Бокс | 27.08.2022, 04:27
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Футбол | 27.08.2022, 00:16
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
Футбол | 27.08.2022, 19:01
АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
26.08.2022, 08:36 11
Бокс
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
27.08.2022, 08:52 1
Бокс
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
25.08.2022, 20:52 32
Футбол
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
27.08.2022, 06:50 138
Футбол
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
26.08.2022, 01:34 2
Футбол
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
26.08.2022, 07:59 3
Бокс
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности