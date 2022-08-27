Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 19:30 | Обновлено 27 августа 2022, 20:54
1191
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 19:30 | Обновлено 27 августа 2022, 20:54
1191
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
ФК Шахтер

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет харьковчанка Екатерина Монзуль. Начало игры в 15:00.

«Шахтер» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс», за которой следите здесь.

По теме:
Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
М. Шестаков - автор одного из самых поздних победных голов в истории УПЛ
Андрей ВОРОБЕЙ: У Динамо есть шанс побороться за второе место в Лиге Европы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: игрок Шахтера, как дебошир, устроил конфликт и был отстранен
Футбол | 27 августа 2022, 00:55 13
Журналист: игрок Шахтера, как дебошир, устроил конфликт и был отстранен
Журналист: игрок Шахтера, как дебошир, устроил конфликт и был отстранен

По словам Игоря Бурбаса, Владислав Вакула позволил себе лишнего

Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ
Футбол | 27 августа 2022, 18:38 2
Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ
Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ

Игрок получил небольшое повреждение

Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Футбол | 27.08.2022, 14:50
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Бокс | 27.08.2022, 04:27
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гол на последней секунде. Верес вырвал победу над Ворсклой
Футбол | 27.08.2022, 15:02
Гол на последней секунде. Верес вырвал победу над Ворсклой
Гол на последней секунде. Верес вырвал победу над Ворсклой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
27.08.2022, 09:13 6
Бокс
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
26.08.2022, 03:03 6
Футбол
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
26.08.2022, 07:25 47
Футбол
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
26.08.2022, 05:45
Футбол
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
25.08.2022, 21:49 9
Бокс
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
25.08.2022, 20:52 32
Футбол
Первый после Майка Тайсона. Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring
Первый после Майка Тайсона. Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring
25.08.2022, 16:40 4
Бокс
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
26.08.2022, 19:38 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности