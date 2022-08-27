Украина. Премьер лига27 августа 2022, 19:30 | Обновлено 27 августа 2022, 20:54
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги
27 августа 2022, 19:30 | Обновлено 27 августа 2022, 20:54
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В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет против «Кривбасса».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет харьковчанка Екатерина Монзуль. Начало игры в 15:00.
«Шахтер» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс», за которой следите здесь.
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