В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет харьковчанка Екатерина Монзуль. Начало игры в 15:00.

«Шахтер» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс», за которой следите здесь.