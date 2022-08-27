Бундеслига. Первая победа Байера, Унион Берлин унизил Шальке

Состоялись еще пять матчей в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. «Байер» наконец-то набрал первые очки в сезоне, обыграв «Майнц». Также первую победу в сезоне одержал «РБ Лейпциг», а «Унион Берлин» на выезде разгромил «Шальке».

«Герта» - «Боруссия» Дортмунд – 0:1

Гол: Модест 32

«Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 1:0

Гол: Гайгер 39

«Майнц» - «Байер» - 0:3

Голы: Паласиос 29, Фримпонг 39, 41

Удаления: Хинкэпи 77, Баккер 90+4 (оба - Байер)

«РБ Лейпциг» - «Вольфсбург» - 2:0

Голы: Нкунку 5, 90

«Шальке» - «Унион Берлин» - 1:6

Голы: Бультер 11 (с пенальти) – Торсбю 6, Бекер 36, 46, Геберер 45+3, Михель 87, 90

Четвертый тур стартовал вчера победой «Фрайбурга» над «Бохумом».