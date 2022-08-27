Бундеслига. Первая победа Байера, Унион Берлин унизил Шальке
Продолжается четвертый тур чемпионата Германии
Состоялись еще пять матчей в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. «Байер» наконец-то набрал первые очки в сезоне, обыграв «Майнц». Также первую победу в сезоне одержал «РБ Лейпциг», а «Унион Берлин» на выезде разгромил «Шальке».
«Герта» - «Боруссия» Дортмунд – 0:1
Гол: Модест 32
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 1:0
Гол: Гайгер 39
«Майнц» - «Байер» - 0:3
Голы: Паласиос 29, Фримпонг 39, 41
Удаления: Хинкэпи 77, Баккер 90+4 (оба - Байер)
«РБ Лейпциг» - «Вольфсбург» - 2:0
Голы: Нкунку 5, 90
«Шальке» - «Унион Берлин» - 1:6
Голы: Бультер 11 (с пенальти) – Торсбю 6, Бекер 36, 46, Геберер 45+3, Михель 87, 90
Четвертый тур стартовал вчера победой «Фрайбурга» над «Бохумом».
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