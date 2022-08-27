Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что матч УПЛ с «Шахтером» может пройти в Лондоне:

«Динамо» сыграет с «Шахтером» в Лондоне? Я впервые об этом слышу. Завтра утром лечу во Львов, переговорю с Луческу, но я не думаю, что эта информация правдивая».

Матч «Шахтер» - «Динамо» должен пройти 15 октября.