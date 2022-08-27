Определился соперник Крутых в финале. Украинец сыграет с немцем

Завтра, 28 августа, не ранее 11:00 по Киеву состоится финал грунтового челленджера в Праге (Чехия). За трофей поборется украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 271), который в полуфинале обыграл 16-летнего Якуба Меншика.

Соперником Алексея стал немецкий теннисист Лукас Герх (АТР 383), который в 1/2 финала турнира выиграл у португальца Жоао Домингеша (АТР 299) в трех сетах со со счетом 6:4, 4:6, 6:3 за 2 часа и 5 минут.

Теннисисты сыграют между собой впервые. Отметим, что Алексей Крутых является вторым сеяным турнира, а Лукас – несеяный игрок.