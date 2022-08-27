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  4. Определился соперник Крутых в финале. Украинец сыграет с немцем
ATP
27 августа 2022, 15:40 |
134
0

Определился соперник Крутых в финале. Украинец сыграет с немцем

Алексей Крутых встретится с Лукасом Герчем

27 августа 2022, 15:40 |
134
0
Определился соперник Крутых в финале. Украинец сыграет с немцем
ATP. Лукас Герч

Завтра, 28 августа, не ранее 11:00 по Киеву состоится финал грунтового челленджера в Праге (Чехия). За трофей поборется украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 271), который в полуфинале обыграл 16-летнего Якуба Меншика.

Соперником Алексея стал немецкий теннисист Лукас Герх (АТР 383), который в 1/2 финала турнира выиграл у португальца Жоао Домингеша (АТР 299) в трех сетах со со счетом 6:4, 4:6, 6:3 за 2 часа и 5 минут.

Теннисисты сыграют между собой впервые. Отметим, что Алексей Крутых является вторым сеяным турнира, а Лукас – несеяный игрок.

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Алексей Крутых ATP Прага Лукас Герх
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Источник Sport.ua
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