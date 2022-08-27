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ATP
27 августа 2022, 13:45 | Обновлено 27 августа 2022, 14:09
295
1

Украинец вышел в первый финал челленджера в карьере

Алексей Крутых поборется за первый трофей на уровне челленджеров

27 августа 2022, 13:45 | Обновлено 27 августа 2022, 14:09
295
1
Украинец вышел в первый финал челленджера в карьере
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 271) в 1/2 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) обыграл юного представителя Чехии Якуба Меншика (АТР 881) в двух сетах за 1 час и 38 минут.

АТР челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/2 финала

Алексей Крутых (Украина) – Якуб Меншик (Чехия) – 7:5, 6:3

Отметим, что в первом сете Алексей выиграл 6 геймов со счета 1:5, тем самым забрав партию 7:5.

Для Алексея это будет первый финал на уровне челленджеров. Его соперником станет победитель матча Лукас Герч (Германия, ATP 383) – Жоао Домингеш (Португалия, ATP 299). К слову, португалец в 1/8 финала обыграл украинца Виталия Сачко (ATP 272).

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Алексей Крутых ATP Прага
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець.треба боротися за титул.
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