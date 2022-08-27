Украинец вышел в первый финал челленджера в карьере

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 271) в 1/2 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) обыграл юного представителя Чехии Якуба Меншика (АТР 881) в двух сетах за 1 час и 38 минут.

АТР челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/2 финала

Алексей Крутых (Украина) – Якуб Меншик (Чехия) – 7:5, 6:3

Отметим, что в первом сете Алексей выиграл 6 геймов со счета 1:5, тем самым забрав партию 7:5.

Для Алексея это будет первый финал на уровне челленджеров. Его соперником станет победитель матча Лукас Герч (Германия, ATP 383) – Жоао Домингеш (Португалия, ATP 299). К слову, португалец в 1/8 финала обыграл украинца Виталия Сачко (ATP 272).