Пора домой? Роналду согласился вернуться в Спортинг

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял решение вернуться в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщают испанские СМИ.

Все нынешнее лето Роналду искал себе клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. Целый ряд топ-клубов от услуг португальца отказались, и «Спортинг» остался едва ли не единственным приемлемым вариантом для Роналду.

До закрытия трансферного окна осталось всего несколько дней, и агенту Роналду Жорже Мендешу необходимо успеть решить все финансовые вопросы перехода в «Спортинг».

Роналду является воспитанником «Спортинга» и выступал за клуб до 2003 года. В нынешней Лиге чемпионов «Спортинг» сыграет в одной группе с «Айнтрахтом», «Тоттенхэмом» и «Марселем».