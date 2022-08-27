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  4. Пора домой? Роналду согласился вернуться в Спортинг
Англия
27 августа 2022, 15:33 |
1440
3

Пора домой? Роналду согласился вернуться в Спортинг

Форвард таки покинет «Манчестер Юнайтед»

27 августа 2022, 15:33 |
1440
3
Пора домой? Роналду согласился вернуться в Спортинг
ФК Манчестер Юнайтед

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял решение вернуться в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщают испанские СМИ.

Все нынешнее лето Роналду искал себе клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. Целый ряд топ-клубов от услуг португальца отказались, и «Спортинг» остался едва ли не единственным приемлемым вариантом для Роналду.

До закрытия трансферного окна осталось всего несколько дней, и агенту Роналду Жорже Мендешу необходимо успеть решить все финансовые вопросы перехода в «Спортинг».

Роналду является воспитанником «Спортинга» и выступал за клуб до 2003 года. В нынешней Лиге чемпионов «Спортинг» сыграет в одной группе с «Айнтрахтом», «Тоттенхэмом» и «Марселем».

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Источник Marca
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Serhiy Vyhryst
Домой ? Он родился на корабле, но откуда и куда он плыл - неизвестно.
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0
veter
Тимощуку сообщил? Тот  же хотел в Луцке закончить...
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-1
Fireman
Отличное будет завершение блестящей карьеры
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-1
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