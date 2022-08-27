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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 16:28 | Обновлено 27 августа 2022, 16:32
94
0

Виктор Скрипник: «Имеем то, что имеем»

Тренер полтавской «Ворсклы» подвел итоги поединка против «Вереса»

27 августа 2022, 16:28 | Обновлено 27 августа 2022, 16:32
94
0
Виктор Скрипник: «Имеем то, что имеем»
НК Верес

После неожиданного поражения от «Вереса» (1:2) наставник полтавчан Виктор Скрипник был немногословен.

– Могу только поздравить «Верес». При счете  1:1 обе команды хотели выиграть. Жаль, что мы проиграли. Но сегодня я увидел прогресс в своей команде.

Мы имели два-три хороших момента в первом тайме. Понимали, что нам нужен второй гол. Но имеем то, что имеем. Должны закатывать рукава и работать еще больше.

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Источник ФК Верес
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