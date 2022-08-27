Виктор Скрипник: «Имеем то, что имеем»

После неожиданного поражения от «Вереса» (1:2) наставник полтавчан Виктор Скрипник был немногословен.

– Могу только поздравить «Верес». При счете 1:1 обе команды хотели выиграть. Жаль, что мы проиграли. Но сегодня я увидел прогресс в своей команде.

Мы имели два-три хороших момента в первом тайме. Понимали, что нам нужен второй гол. Но имеем то, что имеем. Должны закатывать рукава и работать еще больше.