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Чемпионат Украины
Ворскла
27.08.2022 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 10:20 | Обновлено 27 августа 2022, 10:48
336
0

Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 10:20 | Обновлено 27 августа 2022, 10:48
336
0
Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла. Судья матча Виктор Копиевский

27 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ужгороде на поле стадиона «Авангард».

Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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