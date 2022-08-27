Украина. Премьер лига27 августа 2022, 10:20 | Обновлено 27 августа 2022, 10:48
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Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
27 августа 2022, 10:20 | Обновлено 27 августа 2022, 10:48
336
0
27 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ужгороде на поле стадиона «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+.
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