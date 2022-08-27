27.08.2022 16:00 - : -
Украина. Первая лига27 августа 2022, 09:50 | Обновлено 27 августа 2022, 10:00
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Карпаты Львов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 27 августа в 16:00
27 августа 2022, 09:50 | Обновлено 27 августа 2022, 10:00
83
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В субботу, 27 августа, состоится поединок 1-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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