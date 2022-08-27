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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
27.08.2022 16:00 - : -
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
27 августа 2022, 09:50 | Обновлено 27 августа 2022, 10:00
83
0

Карпаты Львов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 27 августа в 16:00

27 августа 2022, 09:50 | Обновлено 27 августа 2022, 10:00
83
0
Карпаты Львов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Espreso.TV

В субботу, 27 августа, состоится поединок 1-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Карпаты Львов ФСК Мариуполь смотреть онлайн Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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