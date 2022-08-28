Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 15:23 |
107
0

Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 августа в 17:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 15:23 |
107
0
Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арена Львов

28 августа в 17:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Динамо» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Львове на «Арена Львов».

Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал 2+2.

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Источник Sport.ua
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