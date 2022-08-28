Динамо Киев

28.08.2022 17:00 - : -
Украина. Премьер лига28 августа 2022, 15:23 |
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Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 августа в 17:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
28 августа 2022, 15:23 |
107
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28 августа в 17:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Динамо» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Львове на «Арена Львов».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал 2+2.
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