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  4. Павел НЕДВЕД: «Депай входил в шорт-лист Ювентуса»
Италия
27 августа 2022, 09:32 | Обновлено 27 августа 2022, 09:40
168
0

Павел НЕДВЕД: «Депай входил в шорт-лист Ювентуса»

Но туринский клуб подписал Аркадиуша Милика

27 августа 2022, 09:32 | Обновлено 27 августа 2022, 09:40
168
0
Павел НЕДВЕД: «Депай входил в шорт-лист Ювентуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил, что туринский клуб интересовался нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, но решил остановиться на кандидатуре форварда «Марселя» Аркадиуша Милика.

«Депай действительно входил в шорт-лист «Ювентуса», но мы остановились на Милике. Мы считаем, что у него есть подходящие нам качества, и мы ждем от него голов. Мы очень верим в Милика и в то, что с ним у нас все будет хорошо», - сказал Недвед.

В прошлом сезоне 28-летний Милик забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах «Марселя» во всех турнирах.

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Источник Calciomercato
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