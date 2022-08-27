Павел НЕДВЕД: «Депай входил в шорт-лист Ювентуса»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил, что туринский клуб интересовался нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, но решил остановиться на кандидатуре форварда «Марселя» Аркадиуша Милика.

«Депай действительно входил в шорт-лист «Ювентуса», но мы остановились на Милике. Мы считаем, что у него есть подходящие нам качества, и мы ждем от него голов. Мы очень верим в Милика и в то, что с ним у нас все будет хорошо», - сказал Недвед.

В прошлом сезоне 28-летний Милик забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах «Марселя» во всех турнирах.