Симоне ИНДЗАГИ: «Первый гол Лацио был неприемлем»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в 3-м туре Серии А.

«Такое поражение причиняет боль, учитывая то, как оно произошло. Это была равная игра, которую изменил гол Луиса Альберто. У Дензела Дюмфриса был отличный шанс при счете 1:1, и мы должны были быть более решительными в завершающей стадии. Нужно было привнести в игру что-то большее.

Первый тайм был хорошим. Нам нужно было продолжать играть с большей выдержкой, потому что это имеет значение в таких равных матчах.

Такая команда, как наша, не имеет права пропускать такие голы, как первый. Два других также были неприятными, но первый был просто неприемлем», - сказал Индзаги.