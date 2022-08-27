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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Первый гол Лацио был неприемлем»
Италия
27 августа 2022, 08:33 |
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Симоне ИНДЗАГИ: «Первый гол Лацио был неприемлем»

Наставник «Интера» – о поражении от своего бывшего клуба

27 августа 2022, 08:33 |
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Симоне ИНДЗАГИ: «Первый гол Лацио был неприемлем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в 3-м туре Серии А.

«Такое поражение причиняет боль, учитывая то, как оно произошло. Это была равная игра, которую изменил гол Луиса Альберто. У Дензела Дюмфриса был отличный шанс при счете 1:1, и мы должны были быть более решительными в завершающей стадии. Нужно было привнести в игру что-то большее.

Первый тайм был хорошим. Нам нужно было продолжать играть с большей выдержкой, потому что это имеет значение в таких равных матчах.

Такая команда, как наша, не имеет права пропускать такие голы, как первый. Два других также были неприятными, но первый был просто неприемлем», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио - Интер
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Источник DAZN
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