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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 07:54 | Обновлено 27 августа 2022, 08:09
711
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1

Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 07:54 | Обновлено 27 августа 2022, 08:09
711
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
СК Днепр-1

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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