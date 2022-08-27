В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».