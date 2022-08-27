Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».
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