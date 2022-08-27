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Чемпионат Италии
Монца
26.08.2022, FT 1 : 2
Удинезе
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Италия
27 августа 2022, 06:23 | Обновлено 27 августа 2022, 07:16
156
0

ВИДЕО. Монца на дне. Удинезе в битве аутсайдеров обыграл команду Берлускони

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии A

27 августа 2022, 06:23 | Обновлено 27 августа 2022, 07:16
156
0
ВИДЕО. Монца на дне. Удинезе в битве аутсайдеров обыграл команду Берлускони
ФК Удинезе

В матче 3-го тура Серии A Удинезе одержал первую победу в сезоне, обыграв Монцу (2:1).

А вот клуб Сильвио Берлускони опустился на дно таблицы, не имея очков после трех матчей

Серия A. 3-й тур

Монца – Удинезе – 1:2

Голы: Кольпани, 32 – Бету 36, Удоджи, 78

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Ийенома Удогие (Удинезе).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
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Источник Sport.ua
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