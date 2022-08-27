Италия27 августа 2022, 06:23 | Обновлено 27 августа 2022, 07:16
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ВИДЕО. Монца на дне. Удинезе в битве аутсайдеров обыграл команду Берлускони
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии A
27 августа 2022, 06:23 | Обновлено 27 августа 2022, 07:16
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В матче 3-го тура Серии A Удинезе одержал первую победу в сезоне, обыграв Монцу (2:1).
А вот клуб Сильвио Берлускони опустился на дно таблицы, не имея очков после трех матчей
Серия A. 3-й тур
Монца – Удинезе – 1:2
Голы: Кольпани, 32 – Бету 36, Удоджи, 78
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Ийенома Удогие (Удинезе).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
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