ВИДЕО. Монца на дне. Удинезе в битве аутсайдеров обыграл команду Берлускони

В матче 3-го тура Серии A Удинезе одержал первую победу в сезоне, обыграв Монцу (2:1).

А вот клуб Сильвио Берлускони опустился на дно таблицы, не имея очков после трех матчей

Серия A. 3-й тур

Монца – Удинезе – 1:2

Голы: Кольпани, 32 – Бету 36, Удоджи, 78