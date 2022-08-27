ВИДЕО. Голевой пас Исмаили. Победа команды Фонсеки. Лилль выиграл у Аяячо

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Лилль» в гостях победил «Аяччо» со счетом 3:1.

За команду Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», сыграл Исмаили, бывший защитник горняков.

Бразилец на 43-й минуте сделал голевую передачу, а на 77-й минуте был заменен.

«Лилль» набрал 7 очков и входит в топ-4 Лиги 1.

Лига 1. 4-й тур

Аяччо – Лилль – 1:3

Голы: Байяла, 84 – Юсуф Языджи, 17, Бамба, 43, Тиагу Джало, 67.

Нереализованный пенальти: Давид, 90 (Лилль)