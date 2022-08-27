Франция27 августа 2022, 03:55 | Обновлено 27 августа 2022, 04:24
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ВИДЕО. Голевой пас Исмаили. Победа команды Фонсеки. Лилль выиграл у Аяячо
Смотрите видеообзор матча 4-го тура французской Лиги 1
27 августа 2022, 03:55 | Обновлено 27 августа 2022, 04:24
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В матче 4-го тура чемпионата Франции «Лилль» в гостях победил «Аяччо» со счетом 3:1.
За команду Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», сыграл Исмаили, бывший защитник горняков.
Бразилец на 43-й минуте сделал голевую передачу, а на 77-й минуте был заменен.
«Лилль» набрал 7 очков и входит в топ-4 Лиги 1.
Лига 1. 4-й тур
Аяччо – Лилль – 1:3
Голы: Байяла, 84 – Юсуф Языджи, 17, Бамба, 43, Тиагу Джало, 67.
Нереализованный пенальти: Давид, 90 (Лилль)
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Сирий Байала (Аяччо).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Джало (Лилль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Лилль).
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