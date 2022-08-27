Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Голевой пас Исмаили. Победа команды Фонсеки. Лилль выиграл у Аяячо
Чемпионат Франции
Аяччо
26.08.2022, FT 1 : 3
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
27 августа 2022, 03:55 | Обновлено 27 августа 2022, 04:24
109
0

ВИДЕО. Голевой пас Исмаили. Победа команды Фонсеки. Лилль выиграл у Аяячо

Смотрите видеообзор матча 4-го тура французской Лиги 1

27 августа 2022, 03:55 | Обновлено 27 августа 2022, 04:24
109
0
ВИДЕО. Голевой пас Исмаили. Победа команды Фонсеки. Лилль выиграл у Аяячо
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаили

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Лилль» в гостях победил «Аяччо» со счетом 3:1.

За команду Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», сыграл Исмаили, бывший защитник горняков.

Бразилец на 43-й минуте сделал голевую передачу, а на 77-й минуте был заменен.

«Лилль» набрал 7 очков и входит в топ-4 Лиги 1.

Лига 1. 4-й тур

Аяччо – Лилль – 1:3

Голы: Байяла, 84 – Юсуф Языджи, 17, Бамба, 43, Тиагу Джало, 67.

Нереализованный пенальти: Давид, 90 (Лилль)

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Сирий Байала (Аяччо).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Джало (Лилль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Лилль).
По теме:
ВИДЕО. Ордец снова продул. Бохум уступил Фрайбургу: 2 добивания с пенальти
Лацио – Интер – 3:1. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Бетис и Сельта одержали минимальные победы в Ла Лиге
Лилль Аяччо Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Исмаили Паулу Фонсека
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Бокс | 26 августа 2022, 19:38 3
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком

Тайсон Фьюри не сделал титул вакантным

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда, заплатив за него £15 млн
Футбол | 27 августа 2022, 02:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда, заплатив за него £15 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда, заплатив за него £15 млн

Нил Мопе подписал с «ирисками» контракт на 3 сезона, до лета 2025 года

Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Футбол | 26.08.2022, 07:25
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 26.08.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Права принадлежат организаторам! В УПЛ пояснили нюансы по телепулу
Футбол | 26.08.2022, 23:23
Права принадлежат организаторам! В УПЛ пояснили нюансы по телепулу
Права принадлежат организаторам! В УПЛ пояснили нюансы по телепулу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
26.08.2022, 08:36 11
Бокс
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
25.08.2022, 06:10
Футбол
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
25.08.2022, 15:12 12
Футбол
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
26.08.2022, 01:34 2
Футбол
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
25.08.2022, 13:45 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
25.08.2022, 14:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности